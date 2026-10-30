€15 000 на розвиток жіночого бізнесу в agrifood: у Києві відбудеться EWA GROW Demo Day

12 листопада у Києві та онлайн відбудеться EWA GROW 2026 Demo Day – фінальна подія програми менторської підтримки для жінок-підприємиць в агропродовольчому секторі. Десять учасниць презентують свої бізнес-рішення інвесторам і журі, а дві переможниці отримають гранти €10 000 та €5 000 на розвиток власної справи.

Для кого подія

До події запрошують підприємців, інвесторів, представників агропродовольчих компаній, інноваційної спільноти, партнерських організацій та медіа – тих, хто цікавиться розвитком українського agrifood і шукає нові рішення та можливості для співпраці.

Про EWA GROW

Програму EWA GROW Ukraine (Empowering Women in Agrifood Grow) реалізує Radar Tech за сприяння EIT Food.

Протягом шести місяців десять учасниць працювали над власними проєктами: навчалися, долучалися до воркшопів, отримували індивідуальну підтримку менторів і налагоджували професійні зв’язки.

Demo Day стане нагодою побачити результати цієї роботи та дізнатися, як за пів року змінилися їхні продукти й підходи до розвитку бізнесу.

«В українському agrifood є великий простір для інновацій: від вирощування та переробки до створення нових продуктів і використання відходів. Підприємиці, які працюють у цьому секторі, часто добре знають проблему, бо щодня стикаються з нею у власній справі. Але щоб перетворити рішення на життєздатний бізнес, потрібно зрозуміти свого клієнта, прорахувати бізнес-модель й знайти партнерів. Саме над цим ми працюємо в EWA GROW. А Demo Day – це можливість для учасниць показати свій прогрес і розпочати розмови, які можуть продовжитися співпрацею, інвестиціями чи виходом на нові ринки», — Марія Романова, CEO Radar Tech.

Досвід учасниць

Рішення учасниць охоплюють увесь агропродовольчий ланцюг – від стану ґрунтів і вирощування культур до переробки та зменшення харчових відходів.

Людмила Скамрова, Kompostok, виробництво садових компостерів

«До програми EWA Grow я прийшла з конкретним завданням: перетворити локальний крафтовий проєкт Kompostok на масштабований зелений бізнес із чіткою економікою та системою, а не залишатися на рівні ручного ремісничого виробництва. Разом із менторкою ми провели деконструкцію бізнес-моделі та вибудували стратегію масштабування виробництва садових і квартирних вермікомпостерів, а також супутніх послуг з переробки органіки. Головний результат програми – це оновлена операційна та фінансова модель, чіткий план масштабування потужностей і готовність бізнесу до залучення інвестицій та виходу на нові ринки збуту».

Тетяна Кім, YHARVEST, платформа для безперервного моніторингу посівних площ

«Визначальним стало рішення змінити підхід до представлення нашого продукту: говорити не стільки про технологію, скільки про конкретну користь для клієнта.

Під час програми ми переглянули ціннісну пропозицію та визначили, які переваги є найбільш важливими для ринку. Наступний крок – перевірити оновлений підхід у роботі з клієнтами та перетворити зацікавленість на реальні продажі».

Що очікує на гостей EWA GROW Demo Day

У центрі програми Demo Day – презентації десяти учасниць перед інвесторами та журі й визначення переможниць, які отримають грантову підтримку. Гості зможуть дізнатися про актуальні тенденції в агропродовольчому секторі та познайомитися з рішеннями, над якими працюють українські підприємиці.

На заході також буде представлена демо-зона продуктів і рішень учасниць. Вона дасть змогу ближче ознайомитися з розробками, поставити запитання засновницям та обговорити можливості співпраці.

Окрема частина події – нетворкінг з українською agrifood-спільнотою: підприємцями, агроінноваторами, менторами програми та представниками великих агрокомпаній. Для бізнесу й інвесторів це нагода знайти потенційних партнерів, а для медіа – познайомитися з підприємицями та їхніми історіями.

Коли, де та як долучитися

● Дата: 12 листопада 2026 року.

● Час: 16:00–20:30.

● Формат: офлайн у Києві та онлайн.

● Локація буде відома за день до події зареєстрованим учасникам.

● Реєстрація: до 10 листопада на сайті womenagrifoodua.com.

Медіаконтакти

Катерина Наумова

[email protected]

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