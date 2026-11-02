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Місію з евакуації мирних жителів з окупованих Олешок на Херсонщині фактично організували українська та російська військові розвідки. Водночас у публічному просторі операцію подали як результат дипломатичного посередництва першої леді США Меланії Трамп.

За даними видання, Москва тривалий час відмовлялася відкривати гуманітарний коридор до Олешок.

Втім, улітку 2026 року сторони нарешті погодилися на прямі переговори між Головним управлінням розвідки МО України та Головним управлінням Генштабу ЗС РФ.

Після чотирьох місяців консультацій практичну частину вивозу цивільного населення організували уповноважені з прав людини двох країн - Дмитро Лубінець від України та Яна Лантратова від Росії.

Попри це, операцію провели під егідою Білого дому та презентували як особисте досягнення Меланії Трамп. Однак як пишуть у виданні, - точний ступінь залученості Вашингтона залишається невідомим.

Експерти та джерела Le Monde припускають: навіть якщо Меланія Трамп висловлювала занепокоєння долею цивільних, Київ та Москва, вже погодивши деталі між собою, могли свідомо віддати дипломатичні почесті Вашингтону. Це могло бути реверансом у бік Дональда Трампа, який завжди прагне виступати головним арбітром у світових процесах.

"Зрозумівши, що Нобелівську премію миру він не отримає, Трамп, можливо, вирішив спробувати здобути її для Меланії", - пишуть у виданні.

Місто Олешки перебувало під російською окупацією з 2022 року, і останніми місяцями там загострилася масштабна гуманітарна катастрофа.

В результаті домовленостей про режим припинення вогню та відкриття коридору з міста вдалося вивезти близько 700 осіб.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на власні джерела.



Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Меланія Трамп заявила про евакуацію майже 800 людей з Олешок — Anadolu Agency.

Меланія Трамп може відвідати окуповані Олешки.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

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