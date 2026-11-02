Евакуйованим з Олешків відновлюють документи та оформлюють соцвиплати

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В Україні триває комплексна підтримка громадян, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області. Їм допомагають відновити документи, оформити соціальні виплати, забезпечують необхідними речами та вирішують житлові питання.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після наради з омбудсменом Дмитром Лубінцем. Сторони підбили підсумки гуманітарної місії та обговорили подальший захист українців, які залишаються в окупації.

За словами Стефанчука, під час операції вдалося забезпечити локальний режим припинення вогню тривалістю 5 діб 19 годин 59 хвилин. Це дозволило евакуювати мирних жителів і доставити гуманітарну допомогу.

Меланія Трамп повідомляла, що завдяки гуманітарному перемир’ю вдалося доставити критично важливу допомогу та евакуювати майже 800 людей. За словами Лубінця, допомогу тим, хто вирішив залишитися в Олешках, планують доставляти щонайменше раз на місяць.

Також в Україні розробляють концепцію гуманітарного центру для родичів людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Він має координувати їхнє повернення та забезпечувати соціальну, медичну й психологічну підтримку.

Джерело: Руслан Стефанчук

Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Меланія Трамп заявила про евакуацію майже 800 людей з Олешок — Anadolu Agency.

Меланія Трамп може відвідати окуповані Олешки.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

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