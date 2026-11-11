Євробанк профінансує будівництво соціального житла для понад 1500 сімей в Україні

0:00 / 0:00

Верховна Рада України ратифікувала угоди з Європейським інвестиційним банком щодо залучення інвестиційного кредиту та гранту загальною сумою 100 мільйонів євро на реалізацію проєктів соціального житла. Фінансування складається з рівних частин кредитних і безповоротних грантових коштів, які спрямують на зведення багатоквартирних будинків для забезпечення житлом понад 1500 сімей на пілотному етапі.

«Співпраця з Європейським інвестиційним банком та Європейською Комісією дає нам і фінансовий ресурс, і можливість запровадити європейські принципи: прозорість управління, енергоефективність, інклюзивність і соціальну інтеграцію», — зазначив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.

Джерело: пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) допоможе Україні створити п’ять нових фабрик-кухонь для шкільного харчування. Банк фінансуватиме проєкти від будівництва приміщень до закупівлі та встановлення необхідного обладнання. Нові фабрики-кухні планують створити у Вишневому на Київщині, Лебедині на Сумщині, Вінниці, Запоріжжі та Шептицькому на Львівщині.

Фінансування за підтримки Європейського Союзу спрямують на розвиток закладів професійної освіти в Києві, Дніпрі та Волинській області. Відповідні угоди підписали представники Міністерства освіти і науки, Мінфіну, обласних адміністрацій та навчальних закладів.

Читай нас у