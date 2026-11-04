Єврокомісія готує обережний план вступу України до ЄС — Politico Europe

У Брюсселі (Бельгія) Європейська комісія готує для України обережну дорожню карту переговорів про вступ до ЄС. Документ передбачає обмежені цілі на 2027 рік і не містить зобов’язання щодо конкретної дати членства України в Євросоюзі, повідомляє Politico Europe.

У проєкті документа Єврокомісія закликає Київ «терміново і суттєво прискорити темпи реформ у сфері верховенства права». Виконання ключових вимог у цій сфері в першій половині 2027 року необхідне для того, щоб переговори за окремими напрямами могли бути попередньо завершені.

Сім напрямів на 2027 рік

Дорожня карта, що є частиною пакета Єврокомісії щодо розширення, визначає сім переговорних напрямів, за якими Україна потенційно зможе попередньо завершити переговори у 2027 році. У першому півріччі це освіта і культура, а в другому — інтелектуальна власність, зайнятість і соціальна політика, промислова політика, дослідження, зовнішні відносини, а також зовнішня і безпекова політика.

Для вступу до ЄС країна-кандидат має привести законодавство та інституції у відповідність до стандартів блоку в 35 переговорних розділах. Єврокомісія зазначає, що такі зміни потребують масштабних консультацій, часу й ресурсів. Для підтримки української влади Брюссель створив спеціальну робочу групу.

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Молдова може рухатися швидше

Документ також вказує на розбіжність у темпах євроінтеграції України та Молдови. Для України Брюссель орієнтується на прогрес за сімома напрямами у 2027 році, тоді як Молдова, за оцінкою Єврокомісії, може завершити переговори більш ніж за 20 напрямами.

Україна і Молдова подали заявки на вступ до ЄС у 2022 році, одночасно отримали статус кандидатів у червні того ж року та офіційно почали переговори в червні 2024 року. У жовтні країни відкрили переговори щодо внутрішнього ринку ЄС, конкурентоспроможності та економічного зростання.

Єврокомісія також прагне до кінця 2026 року відкрити для України два переговорні кластери, які досі не були відкриті: кластер 4 щодо «зеленої» політики та сталої сполучуваності й кластер 5 щодо ресурсів, сільського господарства та згуртованості. Комісія вважає, що Україна виконала необхідні умови для цього.

У документі дорожню карту названо «живим документом», який може оновлюватися залежно від перебігу переговорів і темпів реформ. Навіть попереднє завершення переговорів за окремими напрямами не означатиме автоматичного вступу: надалі буде потрібен договір про приєднання, який мають схвалити та ратифікувати.

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