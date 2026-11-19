Європейські країни готують план розміщення багатонаціональних сил на території України. Військових можуть направити після припинення бойових дій, щоб допомогти гарантувати безпеку країни та стримати новий напад Росії.

План передбачає створення багатонаціонального військового контингенту за участю країн коаліції. Його розгортання можливе після того, як буде досягнуто надійного припинення бойових дій. Ідеться не про відправлення військових на передову, а про сили, які мають допомогти зберегти мир і не допустити нового російського наступу.

Під час зустрічі в Берліні президент Франції Еммануель Макрон обговорював підготовку таких гарантій безпеки. Вони мають складатися з кількох частин. Перша — довгострокова підтримка Збройних сил України, адже саме українська армія залишатиметься головною силою оборони країни. Друга — розміщення багатонаціонального контингенту. Третя — юридичні та політичні зобов’язання партнерів допомогти Україні, якщо Росія знову нападе.

Французька сторона наголошує, що ці сили мають діяти як гарантія стримування. Їхнє завдання — підтримувати безпеку України та показати Росії, що повторна агресія матиме наслідки. Розміщення контингенту планують за запитом України після припинення бойових дій. Підготовка до можливої місії вже триває. З 9 до 22 листопада в Польщі проходять військові навчання за участю країн коаліції. У них задіяні близько 2800 військових із 11 держав, серед яких приблизно 1100 французьких військовослужбовців. Також у навчаннях беруть участь десятки літаків і сотні одиниць техніки.

Під час маневрів військові перевіряють, наскільки швидко багатонаціональні сили зможуть розгорнутися та діяти спільно. Зокрема, відпрацьовують взаємодію підрозділів різних країн і роботу спільного командування. Таким чином, європейські партнери не лише обговорюють можливе розміщення військ в Україні, а й перевіряють готовність до такої місії на практиці. Водночас її запуск залежатиме від припинення бойових дій, рішення України та домовленостей між країнами коаліції. Про це йшлося під час зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні 19 листопада.

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть боєприпаси, до 1,6 млн набоїв калібру 20 мм, оптико-електронні системи для протиповітряної оборони, зимове спорядження та сухпайки.

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