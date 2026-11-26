Росія посилює диверсійну діяльність у Європі, а її цілями дедалі частіше стають об’єкти критичної інфраструктури. Через підпали та вибухи під загрозою опиняються залізниці, аеропорти й енергетичні мережі, а самі атаки можуть призвести до великої кількості жертв.

Аналітики IISS вважають, що Москва веде приховану кампанію проти європейських країн, хоча формально не перебуває з ними у стані війни. Для цього Росія використовує мережі виконавців, які діють за вказівками або підтримки російських спецслужб. Одна з головних цілей таких операцій — послабити допомогу Україні. Російські диверсії мають не лише завдати шкоди логістиці та постачанню військової допомоги, а й змусити європейські уряди сумніватися в доцільності подальшої підтримки Києва.

За даними звіту, за останній рік кількість диверсій із використанням вибухових пристроїв і підпалів приблизно подвоїлася. Аналітики попереджають, що такі атаки стають дедалі небезпечнішими та можуть призвести до масових жертв.

Особливу увагу Росія приділяє країнам, які відіграють важливу роль у підтримці України. Найбільше інцидентів зафіксували в Німеччині та Польщі. На ці дві держави припадає понад половина всіх випадків, які IISS пов’язує з Москвою та які сталися з жовтня 2025-го до вересня 2026 року. «Удари завдаються переважно по об’єктах, критично важливих для військових зусиль України, тоді як атаки на цивільну інфраструктуру та значущі об’єкти мають на меті підірвати суспільну довіру та підтримку України», — зазначають автори доповіді.

Польща стала однією з головних цілей

Згідно з аналізом IISS, із жовтня 2025 року до вересня 2026-го в Польщі зафіксували 29 інцидентів, пов’язаних із Росією. Один із найгучніших стався в листопаді 2025 року, коли вибух пошкодив залізничну колію між Варшавою та кордоном України. Тоді ніхто не загинув. Однак згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вибух, найімовірніше, був спланований так, щоб знищити потяг.

Цей випадок показав, наскільки серйозною може бути загроза для залізничного сполучення. Пошкодження колій або інших важливих об’єктів здатне не лише зупинити рух транспорту, а й поставити під загрозу життя пасажирів.

Як працюють російські мережі диверсантів

У звіті йдеться, що російські спецслужби створили мережі виконавців, які можуть діяти в різних європейських країнах. Для атак вони, зокрема, використовують саморобні вибухові пристрої з таймерами та детонаторами. У деяких випадках правоохоронцям вдавалося затримати виконавців або вислати з країни співробітників російських спецслужб. Проте це не призвело до помітного зменшення кількості диверсій. «Арешти створюють проблеми для самих виконавців, але поки що жодним чином не зачіпають російські спецслужби, які керують ними та забезпечують їхню діяльність», — наголошують автори звіту.

Аналітики також звернули увагу на те, що диверсії відбуваються хвилями. Це може свідчити про централізоване планування операцій у Москві. Крім того, є ознаки того, що одна з мереж координує атаки відразу в кількох країнах. Водночас у Європі можуть діяти й кілька окремих угруповань, які конкурують між собою. Тому затримання учасників однієї мережі не означає, що інші припинять свою діяльність.

Чого Росія намагається досягти диверсіями

У IISS вважають, що російська диверсійна кампанія має два рівні. На тактичному рівні атаки спрямовані на те, щоб пошкодити маршрути постачання допомоги Україні або затримати її доставку. Йдеться передусім про транспортну та іншу інфраструктуру, важливу для підтримки української армії. На стратегічному рівні мета значно ширша. Росія намагається зробити допомогу Україні настільки дорогою для європейських країн — як з економічного, так і з політичного погляду, — щоб їхні уряди зрештою відмовилися від подальшої підтримки Києва.

Таким чином, диверсії можуть бути спрямовані не лише на фізичне пошкодження інфраструктури. Вони також мають створювати страх, недовіру та суспільний тиск на владу європейських держав. Аналітики попереджають, що безпосередньою загрозою таких операцій стають не тільки об’єкти, а й люди, які можуть опинитися поруч із місцем атаки. Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), пише CNN.

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