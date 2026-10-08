Європротокол при ДТП тепер можна оформити через Дію

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Оформити Європротокол після незначної ДТП відтепер можна онлайн у застосунку «Дія» — без паперових документів та тривалого очікування.

Дані водіїв і транспортних засобів перевіряються автоматично, а після завершення оформлення інформація одразу передається страховим компаніям.

Скористатися сервісом можна лише у разі ДТП за участю двох автомобілів, якщо ніхто не загинув і не постраждав, а обидва водії мають чинні поліси обов’язкового страхування.

Новий сервіс запустили в межах цифровізації послуг МВС спільно з Мінцифри, Національною поліцією та МТСБУ.

Джерело: Іван Вигівський / Національна поліція України

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