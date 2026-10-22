Фахівці ГУР показали сенаторам США імпортні компоненти у зброї рф

0:00 / 0:00

Представники Головного управління розвідки Міноборони продемонстрували делегації Комітету Сенату США з міжнародних відносин іноземні деталі, виявлені в російському озброєнні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час санкційного брифінгу експерти Науково-дослідного інституту воєнної розвідки України ознайомили американських колег із залежністю російського військово-промислового комплексу від іноземних технологій та надали зразки компонентів виробництва компаній із США, Китаю, Швейцарії, Тайваню, Німеччини та Великої Британії.

У ГУР наголосили, що лише суворе дотримання та посилення міжнародної санкційної політики здатні обмежити спроможність рф виробляти високоточну зброю, а відповідні деталі про імпортні елементи розвідка публікує на порталі War&Sanctions.

Про це ГУР МО повідомляє у Фейсбуці.

Понад 200 західних та російських компаній допомагають рф обходити заборону на постачання електронних компонентів, необхідних для виробництва зброї. Про це під час слухань у Сенаті США заявив заступник директора британської організації Conflict Armament Research (CAR) Деміен Сплітерс.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито самостійно виробляє всі необхідні матеріали, комплектуючі та сировину для серійного виробництва, модернізації й створення нових зразків озброєння та військової техніки.

Читай нас у