ФДМУ змінив керівництво та повернув у державне управління єдиний завод із виробництва інсуліну

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Фонд державного майна України оновив менеджмент «Індару» — єдиного в країні заводу з виробництва інсуліну. Після звільнення попереднього керівництва з підприємства, за словами голови ФДМУ Дмитра Наталухи, намагалися вивезти документацію, а з його серверів зникли 27 жорстких дисків.

Понад 70% акцій «Індару» належать державі. Водночас, за словами Наталухи, підприємство роками занепадало, а держава щонайменше протягом останнього десятиліття фактично не мала контролю над компанією, попри статус мажоритарного акціонера.

Дмитро Наталуха заявив, що завод тривалий час перебував під контролем незмінного менеджменту. Керівницею підприємства з 2012 року була Любов Вишневська, яку призначили ще за часів президентства Віктора Януковича.

«Справа в тому, що незмінна директорка Індару, призначена ще за часів Януковича, понад десять років доводила завод "до ручки".

На заводі сталося те, що у корпоративному світі називається "takeover by the management", коли керівництво компанії захоплює повне управління нею всупереч волі акціонерів», — написав Наталуха.

За словами голови ФДМУ, менеджмент підприємства спочатку домігся юридичного блокування роботи наглядової ради. Це, як стверджує Наталуха, унеможливлювало звільнення або заміну керівниці.

Очільник ФДМУ заявив, що блокування роботи наглядової ради було пов’язане зі спробою забезпечити продаж 70% державної частки одному приватному міноритарному акціонеру — в обхід відкритого аукціону.

За версією Наталухи, через юридичні та судові механізми державу фактично зобов’язували продати свою частку лише одному покупцеві, позбавляючи Фонд можливості виставити акції на відкриті торги.

30% акцій «Індару» через кіпрську компанію Luraq Investments Ltd. належать Давиду Бежуашвілі — власнику однієї з найбільших промислових груп Грузії Georgian Industrial Group (GIG).

За інформацією співрозмовників «Економічної правди» на фармакологічному ринку, Давид Бежуашвілі та Любов Вишневська є наближеними людьми.

«Через юридичні і судові махінації керівниця фактично заборонила державі продавати свою частку на відкритих торгах.

Замість цього, державу буквально зобовʼязали продати її лише одному покупцю — приватному мінорітарію. Ми зламали в суді цю схему», — додав Наталуха.

27 жовтня відновлена у своїх повноваженнях наглядова рада «Індару» звільнила попереднє керівництво підприємства. Однак, за словами Дмитра Наталухи, вже вночі 28 жовтня колишній менеджмент намагався вивезти із заводу документацію.

Коли представники ФДМУ прибули на підприємство, вони зафіксували низку обставин:

звільнена керівниця продовжувала давати вказівки працівникам і мала доступ до внутрішніх документів;

із серверів підприємства зникли 27 жорстких дисків . Їх знайшли в коробці в багажнику службового автомобіля, припаркованого у «сліпій зоні», яку не охоплювали камери спостереження;

колишнє керівництво, за словами Наталухи, намагалося дезорієнтувати представників Фонду та нового керівника;

ексдиректорка намагалася винести пакет судових документів, які стосуються підсанкційного й арештованого майна.

На місце події викликали Національну поліцію. До першої години ночі нове керівництво разом із представниками ФДМУ та правоохоронцями опечатувало ключові кабінети заводу.

Оновлений менеджмент «Індару» вже розпочав виконання своїх обов’язків. Подальші обставини подій на підприємстві та можливі правові наслідки дій колишнього керівництва потребують належної перевірки.

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Про це повідомив очільник Фонду державного майна України Дмитро Наталуха.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України ухвалили рішення про видачу безкоштовно інсуліну на період воєнного часу.

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