Федоров повідомив про часткове відновлення Starlink для військових

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Компанія SpaceX, яка в ніч на 14 жовтня обмежила швидкість використання спеціалізованого військового пакета Starlink - Starshield до 60-70 км/год, підняла її до 160 км/год. Однак цього замало, повідомив ексміністр оборони Михайло Федоров.

«Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Ударні дрони та дрони-перехоплювачі повинні знову полетіти. Тепер потрібно попрацювати над тим, щоб узагалі прибрати обмеження швидкості для Starshield», - написав він.

Джерело: Федоров у телеграмі.

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадила обмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год). Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій. Однак зродом ліміт впав ще нижче, до 60-70 км/год.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

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