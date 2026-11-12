Фігурант скандалу з обороною енергооб'єктів Київщини виправдався за апартаменти та крокодила

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Підприємець Владислав Соколов, який фігурує у скандалі довкола будівництва оборонних споруд на енергооб’єктах Київщини, уперше публічно відреагував на критику через розкішні апартаменти в Дніпрі та живого крокодила в тераріумі. Він пояснив походження свого майна, заперечив зв’язок статків із державними контрактами та висунув звинувачення на адресу колишнього очільника Київської ОВА, а нині міністра розвитку громад та територій Миколи Калашника.

Бізнесмен категорично заперечив, що його статки та елітна нерухомість пов’язані з нещодавніми державними контрактами на захист енергетичної інфраструктури.

За словами Соколова, палацові апартаменти він придбав ще у 2009 році, а офісне приміщення – у 2011-му. Водночас для пересування, як стверджує підприємець, він використовує автомобіль марки Toyota.

Окремо Соколов прокоментував історію з крокодилом у тераріумі, який став одним із головних приводів для жартів і мемів у соцмережах після оприлюднення фотографій з обшуків.

Бізнесмен запевнив, що придбав екзотичну тварину цілком легально в Одеському зоопарку за 2,5 тисячі доларів.

Свою нинішню медійну атаку Соколов назвав спробою зробити з нього «цапа-відбувайла» за провали влади в енергетичному секторі.

Підприємець також висунув зустрічні звинувачення на адресу Миколи Калашника. За словами Соколова, з листопада 2025 року його структури виконували роботи з будівництва захисту енергетичних об’єктів Київщини без підписаних договорів та авансових платежів.

Зокрема, йдеться про захисні споруди для підстанцій у Нових Петрівцях і Бородянці, когенераційних установок у Славутичі, а також турельні вежі та об’єкти радіоелектронної боротьби. Як стверджує бізнесмен, роботи виконувалися виключно під «чесне слово» тодішнього керівника Київської ОВА Миколи Калашника.

За підрахунками Соколова, лише в межах проєкту захисту 26 підстанцій загальною вартістю 2,1 млрд грн його підприємство поставило матеріалів на 726 млн грн, тоді як отриманий аванс становив 160 млн грн.

Підприємець заявив, що загальна заборгованість обласної адміністрації перед його бізнесом перевищила 1 млрд грн.

Водночас, за словами Соколова, 16 жовтня СБУ провела обшуки в його помешканні та офісі.

Крім того, бізнесмен стверджує, що в профільному міністерстві йому висунули ультиматум: добудувати об’єкти власним коштом до 15 листопада.

Таким чином, Соколов пов’язує публічну критику на свою адресу з проблемами навколо реалізації проєктів захисту енергетичної інфраструктури та неврегульованими фінансовими зобов’язаннями.

Окрему увагу привернула відсутність публічної активності Миколи Калашника. Зазначається, що посадовець не з’являється на зв’язку з 6 листопада, що спричинило припущення про можливе зникнення.

Водночас у відкритих джерелах немає нових публічних повідомлень про його діяльність. Згадки про Калашника не з’являються на ресурсах міністерства, а його офіційні сторінки в соціальних мережах не оновлюються.

Згідно з українським законодавством, якщо місцеперебування людини невідоме, її можуть оголосити в розшук. Якщо людина зникла за нез’ясованих обставин, правоохоронці мають підстави розпочати пошукові заходи.

Заяву про зникнення до Національної поліції може подати родич, представник державної установи або будь-яка людина, якій відома інформація про обставини зникнення.

Раніше журналістам вдалося встановити особу матері колишнього кандидата у депутати Дніпропетровської облради Владислава Соколова. З’ясувалося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена на 73-річну Наталію.

Користувачі соцмереж звернули увагу на фотографії сина бізнесмена Владислава Соколова, якого пов’язують із розслідуванням можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних споруд для енергетичних об’єктів.

Після появи фотографій з обшуків у бізнесмена Владислава Соколова користувачі соцмереж звернули увагу на його особисте життя. Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва опублікувала світлини жінки на ім'я Анжеліка Олександрівна, яка, ймовірно, є його обраницею та демонструвала розкішний відпочинок на Балі й у Мексиці. Після розголосу вона закрила свої акаунти.

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