Фігуранта Міндічгейту Миронюка відпустили із СІЗО під домашній арешт

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Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід фігуранту справи «Міндічгейт» Ігорю Миронюку. Замість тримання під вартою його відпустили із СІЗО та призначили цілодобовий домашній арешт.

Суддя Ногачевський задовольнив клопотання старшого детектива НАБУ та змінив запобіжний захід фігуранту на цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб, тобто до 3 січня 2027 року включно.

Підставою стало закінчення строків досудового розслідування та перебування Миронюка під вартою майже 1 рік.

Миронюку заборонено залишати місце проживання у Києві, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Нагадаємо, у жовтня ВАКС продовжив запобіжний захід Ігорю Миронюку (Рокет), але зменшив розмір застави з 85 млн грн до 25 млн грн.



Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Суд різко зменшив заставу фігуранту справи Мідас Миронюку.

Також зазначалося, що ВАКС не змінив запобіжний захід фігуранту справи Мідас Миронюку.

Раніше ми повідомляли, що Фігурант «Міндічгейту» Миронюк залишиться під арештом із меншою заставою.

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