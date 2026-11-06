Філатов заявив про затримання вбивці Юрія Федька: до нього причетні спецслужби рф

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СБУ затримала підозрюваного у вбивстві колишнього посадовця Дніпровської міської ради Юрія Федька.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, який був багаторічним другом загиблого.

За словами Філатова, розслідування тривало півтора року. Правоохоронці перевіряли різні версії, зокрема можливі побутові конфлікти, борги та службові суперечки. Сам мер також був серед тих, чиї зв’язки та мотиви ретельно перевіряли.

Федька підірвали разом із дружиною Анжелою біля під’їзду півтора року тому. Жінка вижила, а чоловік отримав смертельні травми.

Філатов заявив, що слідство зібрало докази причетності російських спецслужб до вбивства. Він подякував співробітникам СБУ за роботу над справою та зазначив, що судове засідання щодо затриманого мали провести о 15:00.

Джерело: Борис Філатов (Facebook)

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що відповідальність за російський удар по вокзалу не можна перекладати на «Укрзалізницю», місцеву владу чи державні установи. Він також розкритикував чиновників за піар на трагедії та взаємні звинувачення.

Міський голова Дніпра Борис Філатов задекларував житловий будинок і земельну ділянку в Чернівецькій області. Нерухомість розташована в селі Долішній Шепіт Вижницького району.

Дніпро залишається серед міст України з найбільшими витратами на комунальні медіа, зокрема на телеканал «ДніпроTV», який фінансується з міського бюджету.

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