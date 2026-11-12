Філатов звернувся до СБУ через ймовірну мережу російського впливу в Дніпрі

Міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до Служби безпеки України із заявою про ймовірну мережу російського впливу в місті. Він стверджує, що проти нього та міської влади кілька місяців проводять скоординовані інформаційні атаки. Серед тих, кого мер просить перевірити, — місцеві політики Загід і Руслан Краснови та блогер Ігор Лаченков.

Останніми місяцями проти нього та міської влади поширюють неправдиві повідомлення. Він вважає, що це не окремі випадки, а частина скоординованої кампанії, яка має підірвати довіру до міської влади та дестабілізувати ситуацію в Дніпрі. Філатов розповів, що спочатку інформаційні атаки, за його твердженням, поширювали російські пропагандистки Тетяна Монтян і Діана Панченко. Згодом до них нібито долучився Анатолій Шарій. Мер заявив, що той поширив повідомлення про начебто підготовку НАБУ підозри міському голові, а також чутки про його виїзд за кордон.

Як стверджує Філатов, ці повідомлення підхопили понад два десятки російських медіа. Серед них він назвав RT, НТВ і ТАСС. Окремо мер згадав публікації від 12 листопада про нібито кримінальне провадження щодо нього за державну зраду. Філатов назвав першоджерелом цих повідомлень видання London Insider. Він стверджує, що ресурс лише створює враження британського медіа, а насправді пов’язаний із Росією.

За словами міського голови, ці повідомлення згодом поширили й українські медіа, зокрема УНІАН. Філатов пов’язує інформаційну кампанію з діями своїх політичних опонентів. Водночас наведені ним звинувачення щодо причетності конкретних людей до російських структур поки не підтверджені правоохоронцями.

Кого Філатов просить перевірити

У своєму зверненні мер назвав кількох людей, яких вважає можливими учасниками мережі впливу. Серед них — місцевий політик Загід Краснов, його син Руслан Краснов і блогер Ігор Лаченков. Філатов стверджує, що ці люди координують інформаційну діяльність, поширюють схожі повідомлення та підтримують публікації одне одного. Однак це його оцінка ситуації, а не встановлений правоохоронцями факт.

Окремі претензії міський голова висловив на адресу Лаченкова. Він заявив про нібито участь блогера в поширенні матеріалів, які раніше публікувала Діана Панченко. Саме це Філатов вважає одним із можливих зв’язків між українськими інформаційними майданчиками та російською пропагандою. Також мер порушив питання щодо діяльності Руслана Краснова у структурах, пов’язаних із Силами спеціальних операцій. Він закликав військове командування пояснити, який статус має Краснов і на яких підставах пов’язаний із цими структурами.

Чого Філатов вимагає від СБУ

У зверненні до Служби безпеки України міський голова попросив внести викладені ним відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і перевірити можливу причетність названих осіб до інформаційної співпраці з Росією. Крім того, Філатов хоче отримати статус потерпілого в можливому кримінальному провадженні. Він пояснює це тим, що вважає себе однією з цілей інформаційних атак.

Мер також заявив, що вже раніше передавав представникам СБУ інформацію про ймовірну мережу російського впливу в Дніпрі. Однак, за його словами, належної реакції на попередні звернення він не побачив. Філатов запевнив, що готовий надати правоохоронцям додаткові пояснення та матеріали, які, на його думку, можуть допомогти перевірити викладені факти. «Я стверджую, що слід розглядати ці дезінформаційні атаки на Дніпро як частину російської агресії», — наголосив міський голова.

Наразі йдеться саме про заяву Філатова та його прохання до СБУ провести перевірку. Інформації про відкриття кримінального провадження або офіційне підтвердження причетності названих ним людей до діяльності російських спецслужб немає. Про своє звернення до тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ Олександра Поклада Філатов повідомив у Facebook.

Меру Дніпра Борису Філатову може загрожувати обвинувачення у державній зраді. Про це повідомляють засоби масової інформації.

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що відповідальність за російський удар по вокзалу не можна перекладати на «Укрзалізницю», місцеву владу чи державні установи. Він також розкритикував чиновників за піар на трагедії та взаємні звинувачення.

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