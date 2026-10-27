Фінляндія та Єврокомісія погодили фінансування відбудови України на 240 млн євро

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Державна експортно-кредитна агенція Фінляндії Finnvera та Європейська комісія підписали угоду про фінансові гарантії, які відкривають можливість залучити 240 млн євро на відбудову України.

Угода має створити додаткові можливості для фінських компаній, які прагнуть долучитися до відновлення української інфраструктури.

Серед пріоритетних напрямків — енергетика, цифрова інфраструктура, логістика, видобуток і переробка критичної сировини, а також оборонний сектор і виробництво товарів подвійного призначення.

Окремо міністри закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та України Андрій Сибіга обговорили розширення співпраці в межах Коаліції укриттів (Shelter Coalition), спрямованої на посилення захисту цивільного населення.

Сибіга наголосив на важливості спільних зусиль для захисту життя українців, притягнення Росії до відповідальності та забезпечення безпечного майбутнього України й Європи.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Кабінет міністрів України призначив колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко уповноваженою представницею в Американсько-українському інвестиційному фонді відбудови (URIF).

Фінляндія надасть кредит у розмірі 50 млн євро Міжнародній асоціації розвитку (IDA), яка входить до Групи Світового банку. Кошти планують спрямувати на фінансування відбудови України.

Україна отримає від ЄС додаткові €3 млрд фінансової допомоги.

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