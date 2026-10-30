Fire Point навчилася обходитися без Starlink під час ударів по РФ — Reuters

Український виробник зброї Fire Point заявив, що його системи можуть виконувати бойові завдання без супутникового зв’язку Starlink. Компанія розробила технологічні рішення, які дозволяють зброї орієнтуватися без зовнішнього сигналу та продовжувати політ до цілі. Водночас повний доступ до Starlink над територією Росії міг би значно розширити можливості українських ударів.

Про це 30 жовтня в інтерв’ю Reuters розповіла генеральна директорка Fire Point Ірина Терех. За її словами, компанія заздалегідь враховувала можливість перебоїв із супутниковим зв’язком, тому її системи можуть завершувати місію навіть без підключення до Starlink. Супутниковий зв’язок SpaceX відіграє важливу роль у роботі Сил оборони України. Його використовують для зв’язку між військовими підрозділами, управління безпілотниками та виконання бойових завдань. Водночас можливості Starlink над територією Росії обмежені, що створює додаткові труднощі для далекобійних операцій.

За даними Reuters, на початку жовтня Україна протягом приблизно десяти днів зіткнулася з обмеженнями швидкості роботи Starlink. Це вплинуло як на завдання із захисту від російських безпілотників, так і на операції з ураження цілей.

Ірина Терех пояснила, що Fire Point розробляла свої системи з урахуванням таких обмежень. Один із головних напрямів роботи компанії — навігація, яка не залежить від зовнішнього сигналу. «Ми будували з урахуванням цього. Системи Fire Point розроблені для завершення місії без супутникового зв’язку. Навігація, яка працює без будь-якого зовнішнього сигналу, є пріоритетом», — сказала вона.

Водночас Терех не стала розкривати технічні подробиці того, як саме компанії вдалося обійти проблему. Вона зазначила, що наявні рішення дають змогу виконувати лише частину завдань, які стали б можливими за повноцінної роботи Starlink над Росією. «Ми знайшли спосіб технологічно подолати цю проблему, але це охоплює, ймовірно, лише 15–20% того, що ми могли б зробити, якби Starlink працював над Росією», — пояснила керівниця Fire Point.

За її словами, повний доступ до супутникових систем SpaceX над російською територією міг би суттєво змінити можливості українських далекобійних ударів. Зокрема, це допомогло б атакувати російські пускові установки балістичних ракет.

Терех також висловилася за більш передбачувану співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері технологій та оборони. Вона наголосила, що Україна має розуміти правила використання таких систем заздалегідь, а не стикатися з новими обмеженнями кожні кілька тижнів. «Ми хочемо союзу з Америкою, де правила відомі заздалегідь, щоб питання про те, чи можемо ми захищатися, не піднімалося знову кожні кілька тижнів залежно від чийогось настрою», — заявила Терех.

Нові ракети Fire Point

Окрім роботи над системами навігації, Fire Point розвиває власну лінійку ракет. Цього місяця Україна повідомила про перше бойове застосування тактичної балістичної ракети FP-7, яку розробила компанія. За наявною інформацією, її використали для ураження цілі на тимчасово окупованій території України. За словами Ірини Терех, дальність FP-7 становить близько 300 кілометрів. Ракету, зокрема, можна застосовувати для ударів по російських пускових установках балістичних ракет малої дальності «Іскандер».

Керівниця компанії назвала FP-7 можливим доповненням до українського арсеналу засобів ураження. Вона також звернула увагу на вартість таких ракет. За її словами, їх використання може бути економічно вигіднішим, ніж застосування американських ракет-перехоплювачів Patriot. «Наша нова ракета FP-7 може, серед іншого, стати цінним доповненням до арсеналу зброї, яка допомагає захищати наші міста», — сказала Терех.

Це важливо з огляду на вартість протиповітряної оборони. Ракети Patriot призначені для перехоплення складних повітряних цілей, зокрема балістичних ракет. Використання дешевших засобів там, де це дозволяють умови, могло б допомогти заощаджувати дорогі перехоплювачі для найскладніших загроз. Водночас конкретних даних про вартість FP-7 та результати її бойового застосування в заяві Терех не навела.

Fire Point розробляє ракету FP-9

Ще один проєкт компанії — балістична ракета FP-9. Її заявлена дальність польоту має становити близько 800 кілометрів. Це значно складніша розробка, ніж FP-7, і, за словами Терех, така дальність створює додаткові труднощі під час створення та випробувань ракети.

Попри це, керівниця Fire Point вважає, що FP-9 може наблизитися до бойової готовності вже до кінця 2026 року. Однак наразі йдеться саме про її оцінку: компанія не повідомила про завершення всіх випробувань або офіційне прийняття ракети на озброєння.

Fire Point працює над європейською протиракетною обороною

Ще один напрям роботи компанії — проєкт Freyja. Його мета — створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони, а Fire Point бере участь у координації цієї роботи. За словами Терех, проєкт просувається за планом. До кінця 2026 року команда очікує провести випробування з перехопленням віртуальної цілі за допомогою ракетної системи. Наступний етап — перехоплення вже фізичної цілі. Його планують на середину 2027 року.

Таким чином, Fire Point одночасно працює над кількома напрямами: розвиває навігацію, яка не залежить від супутникового зв’язку, випробовує власні ракети та бере участь у створенні європейської системи протиракетної оборони. Водночас заяви про можливості цих розробок і заплановані терміни їхнього запуску наразі ґрунтуються на словах керівниці компанії. Про це повідомляє Reuters.

Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ за допомогою далекобійних дронів-камікадзе FP-1. Про це 30 жовтня повідомила компанія Fire Point, яка розробляє та виробляє ці безпілотники.

У ніч проти 11 вересня українські ракети FP-5 «Фламінго» уразили підприємство «Волгоградпромпроект» у російському Волгограді. Після удару на території об’єкта виникла пожежа.

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