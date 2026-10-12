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17 жовтня у Києві в Премʼєр палаці відбудеться масштабний трансформаційний форум «Пробудження», організований командою Академія 21 . Подія стане унікальним простором для глибокого осмислення, розвитку та переосмислення особистих і суспільних процесів.

Форум об’єднає експертів у сферах психології, духовних практик, особистісного розвитку та сучасних комунікацій. Протягом заходу учасники зможуть долучитися до лекцій, інтерактивних сесій, практичних майстер-класів і дискусій, спрямованих на пошук внутрішнього ресурсу та формування нових життєвих орієнтирів.

Ключова ідея форуму — пробудження свідомості, відповідальності та сили особистості в умовах сучасних викликів. У час змін і невизначеності організатори пропонують створити середовище, де кожен зможе знайти відповіді на важливі питання, відновити емоційний баланс і відкрити нові можливості для розвитку.

«Ми створюємо не просто фестиваль, а простір для внутрішньої трансформації. Сьогодні люди потребують не лише інформації, а й глибокого контакту із собою, підтримки та відчуття спільності. “Пробудження” — це про силу, яка народжується всередині людини, коли вона починає чесно чути себе», — зазначила Олена Черкасець, співорганізаторка фестивалю.

«Ми хочемо, щоб після цього фестивалю люди виходили не просто натхненними, а внутрішньо сильнішими. Сьогодні українцям особливо важливо відновлювати емоційний ресурс, вчитись адаптуватися до змін та знаходити нові сенси навіть у складні часи. Саме для цього ми створили “Пробудження”», — підкреслила Маріанна Черкасець, співорганізаторка фестивалю.

Організатори зазначають, що форум стане платформою для відкритого діалогу, особистісного розвитку та об’єднання людей, які прагнуть усвідомленого життя й внутрішнього зростання.

А також на гостей чекає справжній сюрприз виступ духовної наставниці Ісіти Гайї

Форум «Пробудження» - місце зустрічі однодумців, обміну досвідом і натхнення, що сприятиме формуванню нової культури свідомого життя в Україні.

Квитки та деталі: https://www.asse.space/happy/

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