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На полях 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України партнери оголосили про нові пакети допомоги та підтвердили політичну підтримку України.

Для міністра оборони Євгенія Хмари ця поїздка стала першим закордонним візитом на посаді.

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» виступив із прагматичною ініціативою щодо вирішення проблеми дефіциту засобів протиповітряної оборони.

Також Зеленський під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» президент Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом посилити Повітряні сили ЗСУ додатковими літаками.

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО 17 листопада стартувало 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Зустріч скликали Велика Британія та Німеччина, які співголовують у роботі групи.

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