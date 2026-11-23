Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зіграє у майбутньому новорічному фільмі «Два Різдва. Одна Леся», поділилася кадрами прогулянки зі своїм сином Оскаром наприкінці осені. На нових фото зірка також показала обличчя малюка. Наразі телеведуча разом із сином перебуває у Хмельницькому через складну безпекову ситуацію в Києві. У цьому місті живуть батьки Лесі.

Леся Нікітюк показала сина

Телеведуча вийшла на прогулянку з маленьким Оскаром. Він йшов за мамою та, ймовірно, щось віз руками. В Оскара в роті був дурник.

Оскільки батьки ретельно приховують обличчя дитини від публіки, свіже фото стало практично ексклюзивом, на якому можна частково його роздивитися.

Син Лесі Нікітюк був одягнений у синю курточку, коричневу шапку та штани.

На вулиці був один градус тепла.

Наречений Лесі Нікітюк після операції показав сина та розповів про подальші плани.

дурУкраїнська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася, що допомагає їй відновлювати сили під час напруженого графіка зйомок у складний для України час. За словами зірки, найбільше енергії їй додають фотографії маленького сина та спілкування з колегами.