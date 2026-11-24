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На території національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області виявили рідкісні види грибів. Місцева екосистема багата не лише на птахів, ссавців, плазунів і різноманітні рослини, а й на незвичайні гриби. Серед них — пізоліт безкореневий, який у Європі відомий як «богемський трюфель».

Як зазначили у нацпарку, гриби є важливою частиною природного кругообігу речовин. Вони належать до окремого царства живих організмів, розкладають органічні рештки та повертають поживні речовини у ґрунт, підтримуючи функціонування екосистем.

Деякі види грибів також утворюють взаємовигідне партнерство з рослинами, допомагаючи їм поглинати воду та мінеральні речовини.

Грибне різноманіття "Тузлівських лиманів" значно багатше, ніж може здатися на перший погляд, стверджують фахівці. Тут зустрічаються різні макроміцети – гриби, які формують плодові тіла, помітні неозброєним оком. Серед них – дощовики, поронії, монтанеї, панеоли та інші незвичайні представники грибного світу.

Особливу цінність становлять рідкісні види, що потребують охорони. За результатами досліджень, на території національного парку виявлено п’ять видів макроміцетів, занесених до Червоної книги України.

Зокрема, тут росте монтанея промениста (Montagnea radiosa) – незвичайний гриб, пристосований до життя у посушливих умовах, зокрема на піщаних ґрунтах.

Ще один рідкісний вид – панеол пустельний (Panaeolus desertorum), який трапляється у відкритих посушливих біотопах.

До переліку червонокнижних грибів також входить пізоліт безкореневий (Pisolithus arhizus). Його плодові тіла мають характерну будову: всередині вони складаються з численних спороносних камер. Цей гриб утворює мікоризу – взаємовигідний зв’язок із корінням дерев.

Поронія крапчаста (Poronia punctata) вирізняється невеликими плодовими тілами з характерними круглими заглибленнями на поверхні. Вона росте виключно на старому гної травоїдних тварин.

П’ятий вид – білопечериця довгокоренева (Leucoagaricus barssii). Її виявили на території парку в жовтні 2025 року, і ця знахідка стала новою для грибного різноманіття заповідної території. Гриб має незвичайну ніжку, схожу на корінь, і зовні нагадує звичайну печерицю. У Червоній книзі України він зазначений під синонімічною назвою Leucocoprinus macrorhizus.

Йдеться, що торік науковці не лише зафіксували новий для парку червонокнижний вид, а й підтвердили зростання ще двох рідкісних грибів – поронії крапчастої та панеола пустельного. Багато грибів непросто помітити: вони можуть не мати яскравого забарвлення або великих плодових тіл. Їхня поява залежить від вологості, температури, характеристик ґрунту та інших природних умов.

У парку закликають відвідувачів бути уважними під час прогулянок, не зривати незнайомі гриби та ті, у визначенні яких немає впевненості. Серед них можуть бути як отруйні, так і рідкісні види, занесені до Червоної книги України.

Що ще відомо про рідкісні види

Монтанея промениста (також відома як монтанея піщана) – рідкісний гриб родини печерицевих (Agaricaceae), пристосований до життя у посушливих умовах. Згідно з відкритими джерелами, молоде плодове тіло розвивається під землею і нагадує овальний кокон сірувато-солом'яного кольору. Ніжка дерев'яниста, жорстка, схожа на суху гілочку - вона витягується та виносить шапинку на поверхню ґрунту. Шапинка невелика, ламка, часто вкрита піщинками чи землею. З часом її краї розтріскуються і вивертаються назовні, оголюючи чорні радіальні (променисті) пластинки зі спорами, що надає грибу вигляду засохлої чорної квітки.

Пізоліт безкореневий - в Європі відомий під назвою "богемський трюфель", в Австралії називають "грибом конячого посліду". Нижня частина з коренеподібним розгалуженим виростом схожа на ніжку, більша частина якої занурена в ґрунт. Тонкий гладенький горбкуватий перидій дуже ламкий. У молодому віці гриб вохряно-жовтий, згодом жовто-коричневий, червоно-оливковий або темно-коричневий. Під час росту може піднімати та руйнувати асфальт.

Поронія крапчаста – рідкісний сумчастий гриб родини ксилярієвих. Плодове тіло спочатку булавоподібне, згодом набуває форми диска (округлого, овального або інколи лопатеподібного) діаметром 0,4–1,5 см на центральній ніжці. Поверхня спочатку матова та біла, згодом темніє до коричневої (особливо біля краю) та чорніє. Характерна ознака – нерівномірно розташовані чорні отвори перитецій у вигляді темних крапок, через які вивільняються спори. Ніжка висотою 0,5–1,5 см і діаметром 0,2-0,4 см.



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