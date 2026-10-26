Фото: Росіяни атакували промислове підприємство та гаражний кооператив на Одещині

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Уночі 26 жовтня 2026 року ворог декілька разів атакував приватне промислове підприємство та гаражний кооператив на Одещині.

За даними ОВА, виникли масштабні пожежі. Минулося без постраждалих.

На місцях влучань триває ліквідація наслідків, працюють всі відповідні служби.

Джерело: телеграм-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Нагадаємо, уночі 26 жовтня російські війська вдарили керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Унаслідок атаки троє цивільних отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи.

Російські війська у ніч проти 26 жовтня завдали ударів по Запоріжжю та Кропивницькому. У Запоріжжі пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю, одна людина отримала поранення.

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