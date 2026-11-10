Фото: Соколов записав на 73-річну матір 17 автомобілів і розкішну нерухомість

0:00 / 0:00

Журналістам вдалося встановити особу матері колишнього кандидата у депутати Дніпропетровської облради Владислава Соколова. З’ясувалося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена на 73-річну Наталію.

На жінку зареєстровано 17 транспортних засобів, серед яких вантажівки та напівпричепи. Також їй належить червоний спорткар Chevrolet Corvette 2020 року випуску, зареєстрований у Київській області. Такий автомобіль може коштувати близько 100 тисяч доларів, тоді як ціна пошкодженої машини зі США може бути вдвічі нижчою. Примітно, що номерний знак спорткара містить комбінацію цифр 0001, яка повторюється і на номері Rolls-Royce. Крім того, у власності пенсіонерки є чорний позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску, вартість якого може сягати 95 тисяч доларів.

У реєстрах також виявили п’ять записів про нерухомість у Дніпрі та області. Тип і площу кожного об’єкта ще потрібно уточнити.

На оприлюднених знімках видно розкішні інтер’єри, які більше нагадують палац, ніж звичайну міську квартиру. Серед деталей — масивні мармурові колони, оздоблення під золото, багаторівневі приміщення, вишукані меблі та критий басейн. Особливу увагу привертає тераріум із живим крокодилом.

Також у матеріалі згадується Rolls-Royce Cullinan — один із найдорожчих серійних позашляховиків у світі. Залежно від року випуску, стану та комплектації такий автомобіль може коштувати кілька сотень тисяч доларів.

Йдеться про пентхаус у Дніпрі, вартість схожого житла в цьому районі може сягати 1,5 млн доларів. Водночас це лише орієнтовна оцінка на основі ринкових пропозицій. Сам пентхаус і Rolls-Royce не оформлені ані на Соколова, ані на його матір. Натомість Chevrolet Corvette зареєстрований саме на 73-річну Наталію Михайлівну.



Владислав Соколов – колишній кандидат у депутати Дніпропетровської облради, спортсмен і бізнесмен, якого пов'язують із торгівлею металом. Фотографії його багаторівневих апартаментів з басейном, крокодилом і великою кількістю позолоти облетіли загальнонаціональні українські медіа.

Про це йдеться в телеграм-каналі Absolution Leaks.

Нагадаємо, що у фігуранта справи Карфаген поліцейського Ценова знайшли маєток за понад $400 тисяч.

Читай нас у