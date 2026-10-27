Фото: Станція метро Лісова зазнала пошкоджень під час атаки на столицю

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У ніч проти 27 жовтня під час масованої балістичної атаки на Київ пошкоджень зазнала станція метро «Лісова». На станції вибило скління та пошкодило дах. Через руйнування й потребу обстежити територію вранці станцію тимчасово закривали для пасажирів.

На оприлюднених у мережі світлинах видно, що у вестибюлі станції вибуховою хвилею вибило скління та пошкодило частину даху. Водночас вхідні двері та основні несні конструкції входу вціліли.

Через завдані руйнування та необхідність обстеження території зранку станцію «Лісова» тимчасово закривали для пасажирів. Наразі комунальні служби вже ліквідували основні наслідки атаки та прибрали уламки скла, а рух поїздів «червоною» лінією метрополітену повністю відновлено.

Про це повідомляється з посиланням на «Київ24».

Відео: у Києві ударом балістики пошкоджено станцію метро Лісова.

Увечері 26 жовтня у Києві пролунали п’ять вибухів на тлі російської атаки балістичними ракетами. Вибухи чули на лівому березі столиці, зокрема в районі Дарниці та Лівобережного масиву. За повідомленнями, перед цим повітряна тривога не спрацювала.

Кияни за п’ять хвилин отримали сім повідомлень про повітряну тривогу.

У застосунку Повітряна тривога з’явилася карта руху російських дронів і ракет.

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Відео: Після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

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