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У Чернівцях викрили реабілітаційний центр, у якому пацієнтів із наркотичною та алкогольною залежністю ізолювали й примушували працювати. П'ятьом особам повідомили про підозру в торгівлі людьми під виглядом надання послуг із реабілітації.

За даними слідства, діяльність закладу організував 52-річний чоловік разом із чотирма знайомими. Центр працював орієнтовно з червня 2024 року до листопада 2026 року. Загалом там перебували 29 людей.

Родичі пацієнтів щомісяця платили за лікування залежності від 30 до 60 тисяч гривень. Однак замість належної реабілітації людей ізолювали та змушували виконувати роботу для забезпечення потреб самого закладу.

Пацієнти прибирали приміщення, санітарні зони, готували їжу тощо. За відмову працювати або порушення встановлених правил до них застосовували фізичну силу та психологічний тиск. Умови перебування також обмежували свободу пересування людей. На вікнах були встановлені ґрати, двері не мали внутрішніх ручок, а територію центру огородили колючим дротом. Пацієнтів годували простроченими продуктами.

Під час обшуків правоохоронці виявили 29 людей: 24 чоловіків і 5 жінок. Вилучено ножі, бити, два травматичні пістолети та лікарські засоби, термін придатності яких закінчився понад три роки тому.

Організатора та чотирьох його спільників затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України. Усім п’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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