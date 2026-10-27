Фото: У Чорнобильській зоні знайшли рідкісний гриб, схожий на цвітну капусту

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У Чорнобильській зоні виявили рідкісний гриб із незвичайною формою, що нагадує цвітну капусту. Його плодове тіло може виростати до 30–40 см у діаметрі та важити кілька кілограмів.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника фахівці виявили листочню кучеряву (Sparassis crispa) — рідкісний гриб, занесений до Червоної книги України зі статусом «зникаючий».

Як повідомили у заповіднику, гриб знайшли у Розсохівському природоохоронному науково-дослідному відділенні, що розташоване в південній частині зони відчуження.

«Ця знахідка — не просто цікаве спостереження. Вона ще раз нагадує, наскільки важливою є систематична наукова робота. Кожне підтверджене виявлення рідкісного виду доповнює наші знання про біорізноманіття заповідника, допомагає уточнювати його поширення та створює підґрунтя для подальших досліджень і природоохоронних рішень», — наголошують дослідники.

За їхніми словами, природа не завжди відкриває свої таємниці одразу. Іноді для цього потрібні роки спостережень, уважність до найменших деталей і вміння помічати те, повз що легко пройти.

Як зазначають науковці, листочня кучерява — незвичайна знахідка. Її також називають спарасисом кучерявим, грибом-бараном або грибною капустою.

«І недарма! Замість звичної шапинки — кулясте плодове тіло з численних хвилястих розгалужених лопатей. Воно нагадує мереживо, пишні кучері або головку цвітної капусти. Справжній витвір природної архітектури!» — наголошують у заповіднику.

Фахівці навели кілька цікавих фактів про цей гриб. Його плодове тіло може сягати 30–40 см у діаметрі, а вага великих екземплярів — кількох кілограмів.

Найчастіше гриб росте біля основи старих сосен, розвиваючись на коренях і спричиняючи кореневу гниль. В Україні цей вид трапляється спорадично, зокрема на Поліссі та в західних областях.

«Якщо вам трапиться ця незвичайна «грибна капуста», не поспішайте зривати її. Листочня кучерява занесена до Червоної книги України, тож найкраще, що можна зробити, — помилуватися нею, сфотографувати та залишити на місці зростання», — підкреслюють дослідники.

Джерело: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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