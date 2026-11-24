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У вівторок, 24 листопада, вранці Київ зустрів перший сніг. На світанку мешканці столиці побачили засніжені дахи будинків і газони, вкриті тонким білим шаром опадів.

Втім, через температуру повітря, яка тримається близько нуля градусів, сніг у столиці швидко тане.

Біля багатоповерхових будинків, де повітря дещо тепліше, сніговий покрив уже майже повністю зійшов.

Тому побачити першу зимову картину Києва встигнуть переважно ті, хто вирушив з дому рано-вранці дорогою на роботу.

Дати появи першого снігу в столиці протягом останніх років відрізнялися. Зокрема:

2026 рік – перший сніг випав у ніч проти 7 листопада. Снігопад був слабким, а сніжинки майже одразу танули;

2025 рік – перший мокрий сніг пішов увечері 5 листопада. Він не затримувався на дорогах і швидко танув. Стійкий сніговий покрив у столиці утворився лише 14 грудня;

2024 рік – перший сніг випав 21 листопада;

2023 рік – Київ засипало першим снігом 21 листопада. Опади почалися вночі, а вранці вулиці були вкриті білою ковдрою;

2022 рік – у столиці засніжило 17 листопада. Через температуру, близьку до нуля, на дорогах, окрім снігового покриву, утворилася ожеледиця;

2021 рік – перший сніг випав 23 листопада, опадів було небагато;

2020 рік – сніг випав 17 листопада. Того дня погода погіршилася, а температура повітря опустилася до 0 °C;

2019 рік – кияни спостерігали незвичне для осені явище: перший сніг випав 7 жовтня;

2018 рік – місто засипало снігом 14 листопада. За короткий час висота снігового покриву сягнула 6 см;

2017 рік – Київ уперше зустрів снігопад 12 листопада;

2016 рік – перший мокрий сніг містяни побачили 26 жовтня;

2015 рік – сніг випав у столиці в неділю, 29 листопада;

2014 рік – Київ побачив перший сніг 24 листопада.

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