Фото: У Солом'янському районі Києва знешкодили бойову частину російського дрона вагою 50 кг
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21 листопада уСолом'янському районі Києва поліцейські знешкодили бойову частину ворожого безпілотника вагою 50 кілограмів, яка впала між п'ятиповерховими житловими будинками. Після розрядження небезпечний боєприпас транспортували на спеціальний підривний майданчик, повідомили у пресслужбі поліції Києва.
"У Солом'янському районі бойова частина ворожого безпілотника вагою 50 кг впала між п'ятиповерховими житловими будинками. Поліцейські провели її розряджання, після чого транспортували на спеціальний підривний майданчик", – йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі в суботу.
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