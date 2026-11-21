"У Солом'янському районі бойова частина ворожого безпілотника вагою 50 кг впала між п'ятиповерховими житловими будинками. Поліцейські провели її розряджання, після чого транспортували на спеціальний підривний майданчик", – йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі в суботу.

У Києві уламки дрона впали на територію підприємства в Солом’янському районі.

У Києві пролунав вибух на тлі атаки дронів, на Позняках зникло світло.

Російська атака на Київ: в чотирьох районах зафіксували наслідки, є постраждалі.