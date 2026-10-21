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У Львові встановили незвичну бетонну скульптуру у вигляді величезної голови під назвою «Тотем», яка викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах. Одні користувачі намагаються зрозуміти задум автора, інші критикують мистецьку роботу та запитують, скільки коштів витратили на її встановлення.

Нову інсталяцію розмістили в межах Львівського тижня скульптури. Бетонна голова стоїть на перехресті вулиць Степана Бандери та генерала Чупринки.

Як пояснили в міській раді, скульптура відображає особисті відчуття та рефлексії її автора. Вона є частиною серії мистецьких робіт, кожна з яких передає певні образи, переживання або емоційні стани.

За задумом творця, «Тотем» має символізувати духовну спорідненість людей і зв’язок із власним родом. Робота виконана в архаїчній стилістиці.

Після появи фотографій бетонної голови в мережі розгорнулося активне обговорення. Частина користувачів поставилася до мистецької роботи критично, зазначаючи, що вона викликає радше тривогу та страх, ніж позитивні емоції.

Деякі коментатори припустили, що містяни поки не готові сприймати такий формат сучасного мистецтва.

«Мабуть, ми ще не доросли до такого «високого мистецтва», — написав один із користувачів.

Інші дописувачі поставили під сумнів художню цінність інсталяції та її відповідність міському простору.

«Духовний зв'язок зі спільнотою» — зашкалює! Щось пішло не так. Можливо, «архітектори» і «митці» пішли не тією дорогою?! Щось зовсім не подобаються їхні «витвори мистецтва», — йдеться в одному з коментарів.

Інший користувач висловив невдоволення виглядом нових мистецьких об’єктів у місті:

«Бідний наш Львів. Скоро станемо столицею потворних скульптур».

Ще один коментатор коротко підсумував свої враження: «Просто жах».

Окрему хвилю обговорень спричинило питання фінансування проєкту. Користувачі поцікавилися, скільки коштів міського бюджету витратили на створення та встановлення скульптури.

«Ніхто не озвучить, яку суму витратив бюджет міста на неї?» — запитав один із коментаторів.

Інший дописувач також поцікавився вартістю мистецької роботи: «В яку суму обійшлося таке «чудо» Львову?»

У наведеному повідомленні конкретну суму витрат на скульптуру не зазначено.

Не менш активно користувачі обговорювали те, на що схожа нова інсталяція. Через незвичну форму бетонної голови коментатори пропонували різні асоціації — від фантастичних істот до персонажів кінофільмів.

Одним із найпоширеніших порівнянь стала відрізана голова дракона.

«Схоже на відрізану голову дракона», — написали користувачі.

Інші побачили в скульптурі образ російського окупанта.

«Перше, що спадає на думку, дивлячись на цей «шедевр», — голова орка», — зазначив один із коментаторів.

Ще одна асоціація стосувалася фантастичного кіно. Зокрема, користувачі порівняли бетонну голову із закам’янілим тролем із фільму «Гобіт: Несподівана подорож».

«Так це ж голова закам'янілого троля із фільму «Гобіт: Несподівана подорож», — написав один із дописувачів.

Серед інших порівнянь — персонаж «Чужий» та навіть астероїд.

«Голова персонажа «Чужий», — припустив один із користувачів.

«Астероїд?» — поцікавився інший.

Під час обговорення львівського «Тотема» користувачі також згадали бюст Вільяма Шекспіра, встановлений у Полтаві, який раніше привернув увагу в соціальних мережах і став предметом численних жартів та критичних коментарів.

Один із дописувачів іронічно порівняв обидві мистецькі роботи:

«Це вам не бюст Шекспіра! Це «високе мистецтво»! (Злий сарказм!). Ліплять, бо можуть!»

Таким чином, нова скульптура «Тотем» стала приводом для дискусії про сучасне мистецтво в міському просторі. Поки одні намагаються побачити в ній символ духовної спорідненості та родової пам’яті, інші критикують її зовнішній вигляд і вимагають пояснити вартість проєкту.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Нагадаємо, на місці старого цвинтаря у Львові, поблизу вулиць Мазепи та Топольної, знайшли три скульптури Богородиці. Понищені фігури можуть бути роботами відомого львівського митця. Їх відреставрують студенти львівського коледжу імені Труша.

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