Фото: В Україні викрили 24 схеми незаконної легалізації іноземців

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Під час загальнодержавної операції «Мігрант» правоохоронці викрили в Україні 24 схеми незаконної легалізації іноземців. У межах відкритих кримінальних проваджень затримали 35 осіб, ще 112 фігурантам оголосили про підозру.

Як діяли схеми легалізації іноземців

За даними поліції, організатори оборудок створювали фіктивні підстави для законного перебування іноземців в Україні.

Для цього використовували підроблені документи, фіктивне працевлаштування, навчання, волонтерство та шлюби. В окремих випадках до схем залучали посадовців державних органів.

Завдяки викриттю 24 схем правоохоронці запобігли незаконному оформленню документів для проживання в Україні 739 іноземцям.

У межах розслідувань провели 275 обшуків, затримали 35 фігурантів та повідомили про підозру 112 особам.

Посадовці, фіктивні шлюби та навчання

У поліції навели кілька прикладів викритих схем.

На Вінниччині правоохоронці викрили групу посадовців державних органів, які, за даними слідства, за хабарі допомагали іноземцям незаконно отримувати посвідки на тимчасове проживання. Для цього використовували фіктивне працевлаштування та залучення до благодійних організацій.

У Києві викрили директорку центру міжнародної освіти одного зі столичних університетів. За версією слідства, вона організувала незаконну легалізацію іноземців під виглядом навчання.

В Одесі поліцейські задокументували діяльність 38-річного чоловіка, який, за даними правоохоронців, вербував жінок для укладання фіктивних шлюбів з іноземцями. Такі шлюби використовували для оформлення посвідок на тимчасове проживання.

На Львівщині викрили працівницю центрального апарату Державної міграційної служби, яку підозрюють у причетності до організації незаконного переправлення людей через державний кордон.

Результати перевірок по всій Україні

Загальнодержавні заходи "Мігрант" тривали з 22 травня до 30 жовтня 2026 року.

За цей час поліція виявила 232 кримінальні правопорушення, вчинені іноземцями. Загалом іноземцям повідомили про підозру у вчиненні 443 кримінальних правопорушень, а матеріали щодо 345 правопорушень скерували до суду.



Крім того, правоохоронці виявили 3712 адміністративних правопорушень за участю іноземців і розшукали 130 іноземців та осіб без громадянства, які переховувалися від правоохоронних органів.

Також поліція ініціювала:

977 рішень щодо примусового повернення іноземців та осіб без громадянства до країн походження;

729 заборон на в'їзд в Україну;

190 скасувань посвідок на тимчасове проживання;

98 скасувань посвідок на постійне проживання;

96 скасувань дозволів на імміграцію;

108 рішень щодо скорочення строку тимчасового перебування в Україні.

Усі ці рішення правоохоронці ініціювали шляхом направлення відповідних подань і звернень до уповноважених органів.

Про це повідомив Департамент міграційної поліції Національної поліції України.



В Україні провели операцію «Мігрант», виявлено понад 600 нелегальних мігрантів.

У Вінниці затримали розшукуваного Інтерполом іноземця.



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