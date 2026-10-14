Фото: В Україні вперше оголосили підозри за організацію шахрайського кол-центру

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У Львівській області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, працівники якого, за версією слідства, обманювали громадян України та інших країн через платформи для знайомств і месенджери. Для реалізації схеми вони використовували фейкові жіночі акаунти. У цій справі в Україні вперше оголосили підозри за організацію шахрайського кол-центру.

Як зазначається, серед потерпілих шахрайського кол-центру щонайменше 50 громадян України та 30 іноземців, зокрема Польщі, Німеччини та Грузії.

За версією слідства, двоє 23-річних чоловіків залучили до схеми 21-річного знайомого й організували роботу кол-центру у двох орендованих квартирах у Стрию.

Для обману використовували фейкові жіночі акаунти. Потерпілих переконували завантажити файл, замаскований під фотографію, зі шкідливим програмним забезпеченням. Далі просили ввімкнути демонстрацію екрана та виконати певні налаштування на смартфоні, щоб отримати доступ до пристроїв і банківських застосунків.

Для переконливішого спілкування учасники схеми використовували нейромережу, яка в реальному часі змінювала чоловічий голос на жіночий. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, кошти потерпілих переказували на підконтрольні рахунки.

«Роботу кол-центру координували через закриту групу в Telegram, де визначали графіки, надавали інструкції та обліковували отримані кошти. Безпосередні виконавці отримували 15% викрадених грошей, решту розподіляли організатори та використовували, зокрема, для подальшої роботи мережі», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели дев’ять обшуків, зокрема за місцями проживання та реєстрації й у криптообміннику, послугами якого користувалися ймовірні учасники схеми. Вилучено комп’ютерну техніку, накопичувачі інформації, телефони, банківські картки, чорнові записи та кошти в різних валютах на загальну суму близько 2 млн грн.

Трьом особам повідомили про підозру за ст. 190, ст. 255-4 та ст. 361 КК України — шахрайство, створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою або участь у ній, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

Усім трьом суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 998 400 грн для кожного.

Діяльність кол-центру припинено. Слідчі дії тривають: правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та потерпілих.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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