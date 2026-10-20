Фото: Віталій Кім з’явився на публіці із синцем і набряком біля ока

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Міністр у справах ветеранів Віталій Кім під час робочої поїздки на Сумщину з’явився перед камерами із синцем і набряклим оком. На одній із брів також помітили пластир.

Останніми днями Кім неодноразово потрапляв на фото та відео з помітним ушкодженням. Водночас він не коментував його причини.

Під час візиту до Сум Кім також вшанував пам’ять загиблих українських військових, поклавши квіти до пам’ятного знака на Алеї Слави Центрального кладовища.

Міністерство у справах ветеранів планують перебудувати після аналізу роботи відомства. Структуру адаптують до конкретних завдань, для кожного з яких визначать відповідальних осіб і терміни виконання.

Новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім прокоментував суспільне обурення, яке виникло після його призначення. Посадовець наголосив, що з 2022 року живе війною, попросив українців дати йому шанс і пообіцяв найближчим часом представити план змін у роботі міністерства.



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