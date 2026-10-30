Франція допоможе Україні з реабілітацією та працевлаштуванням ветеранів

0:00 / 0:00

Франція долучиться до розвитку системи реабілітації українських ветеранів, сприятиме їхньому працевлаштуванню та підтримуватиме родини загиблих захисників. Ці напрями співпраці передбачені десятирічною дорожньою картою, яку представники України та Франції підписали в Парижі.

Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

Документ, розрахований на 2026–2035 роки, міністр підписав із французькою міністеркою-делегаткою у справах ветеранів Аліс Руфо.

«Це план конкретних спільних дій Мінветеранів і Міністерства збройних сил та у справах ветеранів Франції на наступні 10 років. Переходимо від загальних домовленостей до практичних кроків, які мають дати конкретний результат для українських ветеранів та їхніх родин», — зазначив Кім.

Реабілітація, працевлаштування та підтримка ветеранського бізнесу

Одним із ключових напрямів співпраці стане медична та психологічна реабілітація українських військових.

Франція допомагатиме з підготовкою українських лікарів і психологів, організацією стажувань у військових шпиталях та розвитком програм сімейної і довготривалої реабілітації.

Окрему увагу приділять поверненню ветеранів до цивільного життя. Зокрема, домовленості передбачають підготовку фахівців для роботи з пораненими військовими, сприяння працевлаштуванню, підтримку ветеранського підприємництва та вдосконалення системи супроводу ветеранів.

Також Україна та Франція обмінюватимуться досвідом у сфері законодавства й захисту прав родин загиблих військовослужбовців.

Ще один напрям співпраці — облаштування військових меморіалів і кладовищ та розвиток культури вшанування полеглих захисників.

Джерело: Віталій Кім

Раніше Віталій Кім відзвітував про перші сто днів на посаді міністра ветеранів.

Уряд запускає масштабну житлову підтримку для ветеранів.

В Україні стартував експериментальний проєкт, у межах якого окремі категорії ветеранів і ветеранок можуть безоплатно отримувати довготривалий медичний догляд. Послуга розрахована на людей, які через поранення, травми або тяжкі захворювання потребують постійної медичної, реабілітаційної та соціальної допомоги.

Читай нас у