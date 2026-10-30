Франція допоможе Україні з реабілітацією та працевлаштуванням ветеранів
Франція долучиться до розвитку системи реабілітації українських ветеранів, сприятиме їхньому працевлаштуванню та підтримуватиме родини загиблих захисників. Ці напрями співпраці передбачені десятирічною дорожньою картою, яку представники України та Франції підписали в Парижі.
Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.
Документ, розрахований на 2026–2035 роки, міністр підписав із французькою міністеркою-делегаткою у справах ветеранів Аліс Руфо.
«Це план конкретних спільних дій Мінветеранів і Міністерства збройних сил та у справах ветеранів Франції на наступні 10 років. Переходимо від загальних домовленостей до практичних кроків, які мають дати конкретний результат для українських ветеранів та їхніх родин», — зазначив Кім.
Реабілітація, працевлаштування та підтримка ветеранського бізнесу
Одним із ключових напрямів співпраці стане медична та психологічна реабілітація українських військових.
Франція допомагатиме з підготовкою українських лікарів і психологів, організацією стажувань у військових шпиталях та розвитком програм сімейної і довготривалої реабілітації.
Окрему увагу приділять поверненню ветеранів до цивільного життя. Зокрема, домовленості передбачають підготовку фахівців для роботи з пораненими військовими, сприяння працевлаштуванню, підтримку ветеранського підприємництва та вдосконалення системи супроводу ветеранів.
Також Україна та Франція обмінюватимуться досвідом у сфері законодавства й захисту прав родин загиблих військовослужбовців.
Ще один напрям співпраці — облаштування військових меморіалів і кладовищ та розвиток культури вшанування полеглих захисників.
Джерело: Віталій Кім
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