Франція надасть додаткові 30 мільйонів євро на відновлення захисної арки ЧАЕС

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Під час донорської конференції в Парижі 9 листопада Франція оголосила про виділення додаткових 30 мільйонів євро на ремонт захисної арки Чорнобильської АЕС, збільшивши свій загальний внесок до 40 мільйонів.

Як повідомив міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад, 15 донорів уже підтвердили виділення 278 мільйонів євро із необхідних 500 мільйонів, оцінених ЄБРР для повного відновлення споруди. Усі потрібні кошти міжнародні партнери розраховують зібрати до весни 2027 року, розширюючи коло донорів під спільним головуванням України, Франції та ЄБРР.

Джерело — BFMTV.

Країни «Групи семи» планують виділити 260 мільйонів євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Захисна споруда була пошкоджена внаслідок удару російського безпілотника в лютому 2025 року. Водночас загальну вартість відновлення оцінюють щонайменше у 500 мільйонів євро.

Водночас оголошений внесок G7 у 260 мільйонів євро ще не покриває всієї потреби у фінансуванні. За попередніми оцінками, для відновлення Нового безпечного конфайнменту необхідно щонайменше 500 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Уряд Великої Британії пообіцяв надати £17 млн на ремонт захисного укриття й вентиляційних систем Чорнобильської АЕС, пошкоджених ударом російського безпілотника. Про це повідомляє The Independent. Російська Федерація — держава-агресор, яка веде повномасштабну війну проти України.

Міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва заявив про готовність допомогти Україні з ліквідацією пошкоджень захисної оболонки над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

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