Французькі фермери приєднаються до масових протестів

У суботу, 17 жовтня, французькі фермери приєднаються до загальнонаціональних протестів і виїдуть на вулиці на тракторах. Таку акцію підтримує профспілка «Конфедерація селян», яка закликає вимагати гідної оплати праці та доступних якісних продуктів. Протестувальники також хочуть привернути увагу до високої вартості життя, зокрема в сільській місцевості.

У Франції до масових протестів долучаться фермери на тракторах. Акції заплановані на суботу, 17 жовтня, і відбудуться в межах загальнонаціональної мобілізації. Заклик до участі поширила «Конфедерація селян» — одна з найбільших сільськогосподарських профспілок країни. Вона закликає фермерів вийти на вулиці, щоб висловити невдоволення високою вартістю життя. Проблема, на думку організації, стосується не лише великих міст, а й сільських районів, де працюють фермери.

Учасники акцій планують приїхати на тракторах і приєднатися до протестних колон у різних частинах Франції. Представники профспілки будуть одягнені в жовтий і чорний кольори — саме вони символізують організацію.

Чого вимагають фермери

«Конфедерація селян» закликає своїх членів виступити за гідну оплату праці та якісні продукти, доступні для всіх. Організація наголошує, що працівники сільського господарства мають отримувати справедливу винагороду за свою роботу, а споживачі — мати змогу купувати якісну їжу. Профспілка займає ліві позиції в політичному спектрі Франції. Її підхід до протестів відрізняється від позицій інших сільськогосподарських об’єднань, які також представляють інтереси фермерів.

[ FRANCE ] Lors de la manifestation lycéenne de mardi, plusieurs policiers ont été blessés après la détonation de ce qui pourrait être une grenade assourdissante Condor GL-304, lancée par les CRS à l’arrière du dispositif. https://t.co/hmnCjUjYvM — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 15, 2026

Участь аграріїв у загальнонаціональній мобілізації має привернути увагу до економічних труднощів, із якими стикаються працівники села. Для них важливими залишаються не лише витрати на повсякденне життя, а й можливість заробляти на власній праці.

У Франції тривають масові протести

Акція за участю фермерів відбудеться на тлі тривалих протестів у Франції. Із середини вересня на вулиці виходять державні службовці, профспілкові активісти та учні старших класів. Учасники різних акцій висувають власні вимоги — від підвищення зарплат до поліпшення умов навчання. Особливо масштабними стали протести старшокласників. За даними Міністерства юстиції Франції, станом на 14 жовтня від початку цих акцій поліція затримала близько 7950 людей. Приблизно 85% затриманих були неповнолітніми. Також повідомлялося про поранених серед учнів і працівників правоохоронних органів.

Французький уряд уже оголосив про кроки у відповідь на вимоги школярів, зокрема план щодо заміни відсутніх учителів. Водночас протести тривають, а до них долучаються нові групи працівників. Участь фермерів у мобілізації 17 жовтня розширить коло учасників протестного руху. Аграрії планують використати акції, щоб заявити про свої економічні вимоги та проблеми, які, на їхню думку, впливають і на виробників, і на споживачів. Про це повідомляє Le Figaro.

За результатами опитувань, 37% виборців у Франції готові віддати свій голос за Марін Ле Пен у першому турі президентських виборів.

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