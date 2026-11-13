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Футболіст Динамо Владислав Супряга одружився з володаркою титулу Міс Земля Україна

UA NEWS 13 Листопада 2026 10:37
Футболіст Динамо Владислав Супряга одружився з володаркою титулу Міс Земля Україна

Футболіст київського «Динамо» Владислав Супряга одружився зі своєю нареченою Мариною Літвін, яка має титул «Міс Земля Україна». Пара скористалася паузою в клубному футболі, щоб провести весільну церемонію.

Церемонія одруження Владислава Супряги та Марини Літвін була доволі скромною. На святкуванні були присутні лише кілька найближчих людей.

Одна з подруг Марини, коментуючи весілля пари, написала, що однією з найцінніших речей у житті є зустріти свою людину — ту, з якою хочеться розділити не лише особливі моменти, а й усе життя.

«Неймовірне щастя бути поруч у такі миті та бачити, як двоє людей, які по-справжньому знайшли одне одного, створюють свою маленьку родину. Сьогодні я настільки розчулена, що хочеться побажати кожному обійняти свою людину трохи міцніше, цінувати кожну хвилину поруч і ніколи не сприймати це як належне», — зазначила дівчина.

Варто нагадати, що Владислав Супряга освідчився Марині Літвін ще влітку 2024 року. Пара перебуває у стосунках із 2023 року.

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Марина Літвін — українська модель. У 2021 році вона брала участь у конкурсі «Міс Україна», де здобула титул «Міс Земля».

Наразі Владислав Супряга не є гравцем основного складу київського «Динамо». У поточному сезоні за першу команду столичного клубу він провів лише 22 хвилини, а в чемпіонаті України ще не зіграв жодної хвилини.

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Футболіст виступає за молодіжну команду «Динамо» в УПЛ-2, де демонструє результативність і є найкращим бомбардиром колективу.

У його активі 12 матчів і дев'ять забитих голів.

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Про одруження обраниця футболіста повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, фронтмен гурту Måneskin Даміано Давид та американська співачка й акторка Дав Камерон офіційно стали чоловіком і дружиною. Пара, яка перебуває у стосунках близько трьох років, зіграла камерне весілля в італійській Тоскані, на батьківщині Даміано Давида.

Голлівудський актор Джим Керрі одружився зі своєю коханою, художницею та акторкою Мін А, яку також називають Мінзі. 

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