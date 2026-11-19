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Український півзахисник Георгій Судаков готується запустити незвичайний бізнес-проєкт у Лісабоні. Футболіст португальської «Бенфіки» оголосив про відкриття власного ігрового клубу.

У новому закладі створять умови для любителів комп’ютерних ігор, ігрових консолей і віртуальних перегонів.

Яким буде ігровий клуб Судакова



Заклад отримав назву RAIZ та розташовуватиметься в португальській столиці.



За словами футболіста, ідея полягала у створенні простору, де люди зможуть не лише пограти, а й провести час із друзями.



Все почалося з простої ідеї: створити в Лісабоні місце, де хочеться пограти, запросити друзів і затриматися ще на трохи– розповів Судаков.

Ігровий клуб обладнають сучасними комп'ютерами для геймерів, консолями PlayStation 5 та симуляторами перегонів. Також відвідувачам будуть доступні VIP-зона, окрема VIP-кімната та бар.



Таким чином, RAIZ позиціонуватиметься не просто як комп'ютерний клуб, а як простір для відпочинку та спілкування.

Коли відкриється заклад українського футболіста



Офіційне відкриття RAIZ заплановане на грудень 2026 року. Заклад працюватиме в районі Москавіде у Лісабоні.

Цікаво, що Судаков розвиває власну справу паралельно з виступами за один із найвідоміших футбольних клубів Португалії.

У поточному сезоні українець провів за Бенфіку 20 матчів. На його рахунку три забиті м'ячі та дві результативні передачі.



Про старт підприємницької діяльності Судаков повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

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