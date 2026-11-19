Байрам Оши — один із різновидів узбецького плову, який традиційно готують до свят і важливих подій. Слово «байрам» означає свято, а «ош» — їжу або страву. Тому назву можна перекласти як «святковий плов». Особливо відомий цей різновид у Ташкенті, де його вважають однією з характерних страв місцевої кухні.

Точну дату появи Байрам Оши назвати складно. Це не окрема страва з чітко встановленою історією створення, а частина давньої традиції приготування плову в Центральній Азії. Сам плов має тривалу історію, а його попередники існували в різних регіонах Середньої Азії та Персії. Дослідники пов’язують розвиток таких страв із поширенням рису, торгівлею та культурними контактами між народами. Водночас визначити одну країну, де вперше з’явився плов у сучасному вигляді, неможливо.

В Узбекистані плов із часом став набагато більшим, ніж звичайна страва. Його готують у будні, але особливо важливу роль він відіграє під час весіль, народження дітей, заручин, сімейних свят і зустрічей із гостями. Байрам Оши — святкова версія цієї традиції, яка передбачає приготування великої кількості їжі для багатьох людей. Саме тому його часто готують у великому казані, а до процесу долучають кількох кухарів і помічників.

З чого готують Байрам Оши

Основою страви є рис, м’ясо, морква, цибуля, олія та спеції. Найчастіше для узбецького плову використовують баранину, хоча в різних родинах і регіонах рецепти можуть відрізнятися. Важливу роль відіграє рис: він має добре увібрати аромат м’яса, овочів і спецій, але водночас залишитися розсипчастим. Для приготування часто обирають місцеві сорти рису, зокрема девзіру.

Спочатку в розігрітій олії обсмажують м’ясо, цибулю та моркву. Потім додають воду й спеції, щоб утворилася насичена основа плову — зірвак. Після цього в казан викладають рис і доводять страву до готовності. Часто зверху кладуть цілі головки часнику, які під час приготування стають м’якими й набувають ніжного смаку.

У різних господарів можуть бути власні секрети: хтось додає більше моркви, хтось використовує особливий сорт рису або змінює пропорції спецій. У деяких рецептах зустрічаються родзинки, нут та інші додатки. Тому навіть у межах одного міста плов може відрізнятися за смаком і способом приготування. Водночас головне залишається незмінним — страва має бути ситною, ароматною та розрахованою на спільну трапезу.

Де Байрам Оши особливо популярний

Найтісніше цей різновид плову пов’язаний із Ташкентом — столицею Узбекистану. Саме там святковий Байрам Оши згадують серед регіональних різновидів національної страви. У місті працюють спеціалізовані заклади, де плов готують у великих казанах і подають порціями протягом дня. Такі місця називають центрами плову, і вони стали частиною міської гастрономічної культури.

Водночас плов популярний не лише в Ташкенті. Його готують у всіх регіонах Узбекистану, але рецепти помітно відрізняються. Наприклад, в Андижані відомий Коваток палов — плов із голубцями у виноградному листі. У Хіві готують місцеву версію під назвою Чалов. У Самарканді та Бухарі також є власні способи приготування, якими місцеві кухарі пишаються не менше, ніж мешканці Ташкента своїм Байрам Оши.

Плов має популярність і за межами Узбекистану. Схожі страви готують у Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, Афганістані та інших країнах Центральної Азії. Вони можуть відрізнятися сортами рису, видом м’яса, спеціями й технологією приготування. У різних народів є власні назви та кулінарні традиції, пов’язані з цією стравою. Тому плов можна вважати однією з найвідоміших страв регіону, хоча саме узбецька культура плову має окреме міжнародне визнання.

Чому плов став символом гостинності

В узбецькій культурі плов — це не просто обід або вечеря. Його приготування часто стає приводом зібрати разом родичів, друзів, сусідів і знайомих. Страву подають на весіллях, під час заручин, з нагоди народження дитини, після повернення з паломництва та на інших важливих подіях. Плов також готують під час поминальних заходів, щоб вшанувати пам’ять померлих.

Окреме місце посідає традиція ранкового плову — нахоргі ош. Його готують на світанку, зокрема під час великих весільних урочистостей. До столу можуть запросити сотні гостей, а саму страву подають ще до початку звичайного робочого дня. Для таких подій потрібні великі казани, значна кількість продуктів і команда людей, які допомагають із приготуванням та подачею.

Плов також пов’язаний із благодійністю та взаємодопомогою. Його можуть готувати й роздавати людям, які опинилися у скрутному становищі. У такий спосіб спільна трапеза стає не лише знаком поваги до гостей, а й можливістю підтримати інших. Саме цю соціальну роль плову відзначає ЮНЕСКО: традиція допомагає зміцнювати зв’язки між людьми та передавати культурні звичаї від старших поколінь до молодших.

Цікаві факти про узбецький плов

У 2016 році культуру та традиції приготування узбецького плову внесли до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Організація відзначила не лише сам рецепт, а й звичаї, які супроводжують приготування та споживання страви. Йдеться про сімейні зустрічі, святкові застілля, гостинність і передачу кулінарних навичок між поколіннями. Тобто міжнародне визнання отримав не просто спосіб приготування рису з м’ясом, а ціла культурна традиція.

Ще одна цікава особливість — плов в Узбекистані часто готують у великих металевих казанах. У них можна приготувати десятки або навіть сотні порцій за один раз. Для великих свят це особливо важливо, адже господарі прагнуть пригостити всіх запрошених. У таких випадках приготування плову перетворюється на спільну роботу, де кожен має своє завдання.

Існує також популярна легенда, яка пов’язує назву «палóв» із сімома складниками страви. За цією версією, кожна літера слова відповідає одному з продуктів — цибулі, моркві, м’ясу, олії та іншим інгредієнтам. Інша легенда розповідає про лікаря Авіценну, який нібито порадив плов синові бухарського правителя, що занедужав через нещасливе кохання. Втім, це саме легенди, а не підтверджені історичні факти. Вони стали частиною популярної розповіді про походження страви й показують, наскільки важливе місце плов посідає в місцевій культурі.

Байрам Оши залишається прикладом того, як звичайна на перший погляд страва може стати частиною національної ідентичності. Його готують не лише для того, щоб нагодувати гостей, а й щоб відзначити важливу подію, підтримати близьких або зібрати за одним столом кілька поколінь родини. Саме тому святковий плов у Ташкенті — це не просто один із рецептів узбецької кухні, а традиція, яку продовжують берегти й передавати далі.

Три рецепти плову

1. Байрам Оши з овочами та оливковою олією

Святковий плов із рисом, морквою, цибулею та ароматними спеціями.

Інгредієнти

400 г рису (краще девзіра або басматі)

2 великі моркви

2 цибулини

100 мл оливкової олії

1 головка часнику

700–800 мл води (залежно від рису)

1 ч. л. зіри

½ ч. л. коріандру

сіль за смаком

чорний перець за смаком

дрібка куркуми (за бажанням)

Приготування

1. Підготуйте рис. Ретельно промийте його кілька разів, поки вода не стане прозорою. Потім залийте рис теплою водою і залиште на 30–40 хвилин. Це допоможе зернам рівномірно приготуватися та не злипатися.

2. Наріжте овочі. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, а моркву — довгою соломкою. Для плову краще не натирати моркву на тертці, щоб вона зберегла форму під час приготування.

3. Підготуйте основу. У казані або каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію. Додайте цибулю та обсмажте її до золотистого кольору. Потім всипте моркву й готуйте ще 7–10 хвилин, періодично перемішуючи.

4. Додайте спеції. Покладіть зіру, коріандр, чорний перець, сіль і, за бажанням, куркуму. Перемішайте овочі, щоб спеції розкрили аромат в олії. За бажанням можна додати трохи барбарису для легкої кислинки.

5. Викладіть рис. Злийте воду з рису та рівномірно розподіліть його поверх овочів. Не перемішуйте рис із морквою та цибулею, а просто розрівняйте його.

6. Додайте воду та часник. Обережно влийте гарячу воду, щоб вона покрила рис приблизно на 1–1,5 см. У центр покладіть цілу головку часнику, попередньо знявши верхній шар лушпиння.

7. Доведіть до готовності. Готуйте плов на середньому вогні, поки вода майже повністю не випарується. Потім зменште вогонь, накрийте казан кришкою та залиште ще на 20–25 хвилин.

8. Дайте плову настоятися. Вимкніть вогонь і залиште страву під кришкою ще на 10–15 хвилин. Перед подачею обережно перемішайте рис із морквою та цибулею.

Плов можна подати на великій тарілці, прикрасивши свіжою зеленню. Часник, який готувався разом із рисом, також подають до столу.

2. Байрам Оши із сухофруктами, мигдалем та оливковою олією

Незвичайний варіант святкового плову із солодкими нотками сухофруктів, горіхами та ароматними спеціями.

Цей варіант підійде тим, хто хоче спробувати плов із цікавішим смаком. Сухофрукти додають страві легкої солодкості, а мигдаль — приємної текстури. Оливкова олія допомагає поєднати всі інгредієнти та робить рис ароматним. Такий плов можна подати як святкову страву або приготувати для сімейного обіду.

Інгредієнти

400 г рису басматі

2 моркви

1 велика цибулина

100 мл оливкової олії

70 г родзинок

100 г кураги

50 г мигдалю

1 головка часнику

1 ч. л. зіри

½ ч. л. кориці

½ ч. л. коріандру

сіль за смаком

чорний перець за смаком

700–800 мл гарячої води (залежно від рису)

Приготування

1. Промийте рис. Промийте рис кілька разів холодною водою, щоб видалити зайвий крохмаль. Залиште його замоченим на 30 хвилин, а потім злийте воду.

2. Підготуйте сухофрукти та горіхи. Родзинки промийте й обсушіть. Курагу наріжте невеликими шматочками. Мигдаль можна залишити цілим або розрізати навпіл. Якщо хочете більш виразного горіхового смаку, попередньо злегка підсмажте його на сухій сковороді.

3. Наріжте овочі. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву — тонкою соломкою. Так овочі краще збережуть текстуру та не перетворяться на кашу.

4. Обсмажте цибулю та моркву. У казані розігрійте оливкову олію, додайте цибулю й обсмажте до золотистого кольору. Потім покладіть моркву та готуйте ще 7–10 хвилин.

5. Додайте сухофрукти та спеції. Всипте родзинки, курагу, зіру, коріандр, корицю, чорний перець і сіль. Перемішайте та прогрійте інгредієнти кілька хвилин, щоб сухофрукти розм'якшилися, а спеції розкрили аромат.

6. Викладіть рис. Рівномірно розподіліть рис поверх овочів і сухофруктів. Не перемішуйте його з нижнім шаром, щоб під час приготування рис залишався розсипчастим.

7. Додайте воду та часник. Влийте гарячу воду, щоб вона покрила рис приблизно на 1–1,5 см. У центр покладіть головку часнику, з якої попередньо зняли верхнє лушпиння.

8. Готуйте плов. На середньому вогні дочекайтеся, поки вода майже повністю випарується. Потім накрийте казан кришкою, зменште вогонь і готуйте ще 20–25 хвилин.

9. Додайте мигдаль. За 5 хвилин до завершення приготування або вже після вимкнення вогню додайте мигдаль. Накрийте казан і залиште плов настоятися ще 10–15 хвилин.

10. Подавайте до столу. Обережно перемішайте рис, моркву, сухофрукти та мигдаль. За бажанням прикрасьте страву свіжою зеленню або додатковою порцією горіхів.