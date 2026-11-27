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Станом на 27 листопада 2026 року найбільші українські мережі автозаправних станцій переглянули вартість пального. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 81,59 грн за літр, тоді як дизельне пальне коштує в середньому 96,89 грн/л. Водночас у мережі KLO за останній місяць дизель подешевшав на 10,70 грн за літр.

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 26 листопада, у мережі Socar автогаз подешевшав на 60 коп./л. У «БРСМ-Нафта» дизельне пальне знизилося в ціні на 1 грн/л. В «Укрнафті» автогаз подешевшав на 1 грн/л, дизельне пальне – на 2 грн/л, преміальний дизель – на 4 грн/л, а бензин А-95+ – на 3 грн/л. У мережі KLO бензин А-92, А-95, А-95+ та А-100 подешевшав на 1 грн/л, а автогаз – на 4 грн/л.

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в KLO – 75,70 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 85,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в KLO – 93,70 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 101 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Socar, WOG та Окко – 62,90 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Ціни на бензин, дизель і автогаз 26 листопада продовжують знижуватися.

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