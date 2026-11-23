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Газовий бізнес колишнього міністра екології часів Віктора Януковича Миколи Злочевського не тільки успішно переживає повномасштабну війну, а й продовжує нарощувати заробітки. Компанії, пов'язані з його родиною, залишаються серед найбільших експортерів українського газу, отримують можливість продавати його за європейськими цінами та беруть участь у боротьбі за нові родовища.

Формально бізнес Злочевського давно оформлений на його доньок — Анну та Каріну. Щороку пов'язані з родиною компанії видобувають близько мільярда кубометрів газу, а їхній сукупний оборот за останні роки перевищив 55 млрд гривень. Основою цього бізнесу стали спеціальні дозволи на видобуток газу, частину яких компанії отримали без аукціонів ще тоді, коли сам Злочевський очолював профільне міністерство. Йдеться, зокрема, про Ракитнянське родовище на Харківщині, а також Нікловицьке та Семигинівське на Львівщині.

У 2026 році компанії родини опинилися в центрі уваги одразу через кілька історій: рекордні продажі газу за кордон, конфлікт із державною «Укрнафтою» навколо Стинавського родовища та придбання недобудованого столичного хмарочоса Sky Towers.

Експорт газу: хто найбільше заробив у жовтні

У жовтні 2026 року 29 газовидобувних компаній продали через Українську енергетичну біржу 54,5 млн кубометрів газу на загальну суму 45,59 млн євро. Найбільшим продавцем стала компанія «ЕСКО-Північ», яка входить до групи Миколи Злочевського. Вона реалізувала 16,1 млн кубометрів газу на 13,83 млн євро.

Для порівняння: компанії ДТЕК Ріната Ахметова продали 12,75 млн кубометрів на 9,36 млн євро. Разом ці дві групи забезпечили майже 53% усіх біржових продажів газу на експорт. Крім обсягів продажу, має значення й ціна. Середня вартість експортованого газу становила 78,63 євро за МВт·год. Це приблизно у 2,1 раза більше, ніж середні ціни на українському ринку, які становили 37,47 євро за МВт·год.

Така можливість з'явилася після рішення Кабінету Міністрів від 7 жовтня 2026 року. Постановами №1251 та №1252 уряд формально зберіг загальну нульову квоту на експорт газу, але передбачив виняток для окремих українських видобувників. Компанії, включені до відповідного переліку Міністерства енергетики, отримали право продавати за кордон до 15% обсягів газу, поданих до газотранспортної системи за попередній місяць.

За підрахунками ExPro та Української енергетичної біржі, жовтневий експорт приніс видобувникам 23,9 млн євро додаткової вигоди порівняно з продажем такого самого обсягу газу на внутрішньому ринку.

Найбільше від різниці в цінах заробили три великі групи компаній. На структури родини Злочевського припало 7,4 млн євро, на компанії Ахметова — 4,3 млн євро, а на бізнес Козицького — 3,7 млн євро. Ще одна норма урядової постанови №1251 передбачає, якщо через дефіцит газу Кризовий комітет при Міненерго вирішить зупинити експорт, таке обмеження не поширюватиметься на ресурс, який уже продали через біржу.

Тобто компанії, які встигли укласти угоди, отримали додатковий захист від можливого припинення експорту.

Стинавське родовище: чому «Укрнафта» не може отримати ділянку

Отже, експорт нарощують приватні компанії, тим часом державна «Укрнафта» зіткнулася з проблемами під час спроб отримати нові площі для видобутку. У 2026 році конфлікт виник навколо Стинавського нафтогазового родовища у Львівській області. Після анулювання через санкції спеціального дозволу попереднього користувача Бориславської нафтової компанії, «Укрнафта» двічі намагалася виставити перспективну ділянку на відкритий аукціон.

Але Державна служба геології та надр залишила заявки без розгляду. Пояснення відомства полягало в тому, що межі Стинавського родовища нібито перетинаються із територією сусіднього Семигинівського родовища. Спеціальний дозвіл на його розробку має компанія «Парі Нафтогаз», кінцевими бенефіціарами якої через кіпрську Semigin Holdings Limited є Анна та Каріна Злочевські.

Економічний експерт Борис Кушнірук звернув увагу на дані «Геоінформу» та Державної комісії по запасах корисних копалин. За його словами, поклади на цих ділянках розташовані на різних глибинах, тому сам факт сусідства родовищ не означає, що їх неможливо розробляти окремо. Причину нинішньої проблеми він пов'язує зі змінами, внесеними у 2022 році під час переоформлення спеціального дозволу «Парі Нафтогаз». Тоді з документів зникли обмеження щодо глибини видобутку. Через це межі ділянки, яку контролює компанія родини Злочевського, почали перетинатися з територією, яку держава планувала виставити на аукціон.

Наслідки можуть позначитися на бюджеті. За оцінками експертів та парламентської тимчасової слідчої комісії, понад третину площі Стинавського родовища можуть виключити з аукціону, що знизить стартову ціну лота на 35–40%, а державний бюджет, за попередніми оцінками, може втратити понад мільярд гривень.

Ситуацією зацікавилася СБУ, яка вимагала проведення службових перевірок у відповідних державних органах. Примітно, що інформація про конфлікт навколо родовища з'являлася не в усіх медіа й окремі публікації згодом зникали з сайтів.

Лондонські рахунки, американська політика та рекордний хабар

Нинішні масштаби газового бізнесу Злочевського складно розглядати окремо від його попередньої історії. За останні десять років ім'я колишнього міністра неодноразово з'являлося у кримінальних провадженнях, міжнародних скандалах та розслідуваннях. Але жодна з цих історій не призвела до втрати його основних бізнес-активів.

Після Революції Гідності британські правоохоронці заарештували близько $23,5 мільйона на рахунках компаній Злочевського Brociti Investments та Burisma Holdings у лондонському BNP Paribas. Гроші перевіряли на предмет можливого відмивання. Тоді британська сторона звернулася до української Генеральної прокуратури з вимогою створити спільну слідчу групу. Однак українське відомство за керівництва Олега Махніцького та Віталія Яреми надало документи, в яких зазначалося, що Злочевський не має статусу підозрюваного. Після цього арешт із коштів зняли.

Згодом у розсекреченому листуванні американського дипломата Джорджа Кента з'явилася інформація про можливий хабар у травні 2014 року, пов'язаний із закриттям цього провадження. Наприкінці 2016 року українські справи щодо незаконного збагачення закрили, а Burisma сплатила 180 млн гривень податкового штрафу.

Окрему увагу до компанії привернула американська політика. У 2014 році до ради директорів Burisma увійшов Гантер Байден, син тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена. Серед членів ради був і колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський.

Згодом діяльність Burisma стала одним із предметів політичних суперечок у США. Дональд Трамп вимагав розслідувати її діяльність в Україні, а республіканці неодноразово поверталися до цієї теми під час політичних дискусій. У цей самий період Злочевський продовжував підтримувати контакти з представниками української політичної еліти. Його помічали на зустрічах у Європі та Монако в компанії впливових політиків, зокрема колишнього народного депутата Ігоря Кононенка.

Найгучніший епізод стався у червні 2020 року. Тоді довірені особи Злочевського намагалися передати керівництву НАБУ та САП $6 мільйонів готівкою. Гроші призначалися за закриття справи щодо розкрадання коштів рефінансування Національного банку. Це був найбільший задокументований хабар в історії українських антикорупційних органів.

Однак у серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Злочевський уникнув реального ув'язнення: він сплатив 68 тисяч гривень штрафу та перерахував близько 660 млн гривень на потреби ЗСУ в межах проекту «Армія дронів».

Кіпрські компанії та зв'язки з українським бізнесом

Ще важлива частина бізнесу родини Злочевського — кіпрські компанії, через які оформлено контроль над окремими українськими активами. Ця тема обговорювалася і на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради під головуванням Олексія Гончаренка. Колишній посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський, який працював на цій посаді у 2025–2026 роках, розповідав про мережу фінансових посередників на острові, що обслуговували представників оточення Януковича.

Також він пов'язував зі Злочевським затримання кіпрською поліцією першого секретаря українського посольства Костянтина Іващенка. За озвученою на засіданні інформацією, дипломата затримали в ресторані Ларнаки під час отримання 10 тисяч євро готівкою.

Sky Towers: ще один актив у Києві

Газовий бізнес не єдиний напрям, у якому родина Злочевського нарощує активи. У квітні 2026 року структури, пов'язані з його доньками, отримали можливість придбати недобудований бізнес-центр Sky Towers у Києві. Це комплекс із двох висотних будівель на 47 та 34 поверхи загальною площею понад 50 тисяч квадратних метрів. Протягом багатьох років об'єкт перебував у заставі державного «Укрексімбанку» через неповернутий кредит на 3 млрд гривень.

Продаж відбувся через державний майданчик СЕТАМ. Під час аукціону учасники не підвищували ціну, тому будівлю продали за стартові 560,47 млн гривень, приблизно $15 мільйонів.

Переможцем стало ТОВ «Тех Інвест Постач Плюс», оформлене на Романа Чумака. Журналістські розслідування виявили зв'язки цієї компанії зі структурами «Скайфол Фінанс» та «Сторенс», кінцевими бенефіціарами яких є Анна та Каріна Злочевські.

Тож навіть в умовах війни бізнес родини колишнього міністра продовжує заробляти на видобутку та експорті газу, претендувати на нові родовища й купувати великі об'єкти нерухомості.

Історія Злочевського показує, що численні кримінальні провадження та гучні скандали не стали перешкодою для розвитку його бізнесу. Компанії, які отримали доступ до українських надр ще за часів його роботи в уряді, залишаються серед найбільших гравців газового ринку. А рішення державних органів і сьогодні безпосередньо впливають на те, скільки цей бізнес може заробити і які нові активи отримає.

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