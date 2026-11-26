Генерал СБУ Дука оскаржує запобіжний захід в апеляції ВАКС
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 листопада розглядає скаргу захисту колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. Адвокати оскаржують рішення про тримання генерала під вартою з альтернативою застави у 65 млн грн.
На засіданні під головуванням судді Андрія Никифорова присутній сам генерал Дука, троє його захисників, а також прокурор САП Микола Карась.
Адвокат Юрій Сухов на початку судового засідання заявив клопотання про надання стороні захисту повного відео з обшуку його підзахисного. Він аргументував це тим, що у медіа з’являються фрагменти початку слідчих дій у генерала, яких немає у захисту.
Також захист просить зняти з Дуки електронний засіб контролю, оскільки, як зазначив адвокат, для військовослужбовця це несе ризики під час воєнного стану.
Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
Раніше генерал СБУ Дука заявив про шість порушень НАБУ під час обшуку в його будинку.
Нагадаємо, що Дука заявив, що не отримував наказу про звільнення з посади в СБУ.
Відео: Генерал СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО після внесення застави у 65 млн грн.
Генерал СБУ Сергій Дука сокирою рубав телефони перед обшуком і чинив опір детективам