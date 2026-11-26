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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 листопада розглядає скаргу захисту колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. Адвокати оскаржують рішення про тримання генерала під вартою з альтернативою застави у 65 млн грн.

На засіданні під головуванням судді Андрія Никифорова присутній сам генерал Дука, троє його захисників, а також прокурор САП Микола Карась.

Адвокат Юрій Сухов на початку судового засідання заявив клопотання про надання стороні захисту повного відео з обшуку його підзахисного. Він аргументував це тим, що у медіа з’являються фрагменти початку слідчих дій у генерала, яких немає у захисту.

Також захист просить зняти з Дуки електронний засіб контролю, оскільки, як зазначив адвокат, для військовослужбовця це несе ризики під час воєнного стану.

Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду

Раніше генерал СБУ Дука заявив про шість порушень НАБУ під час обшуку в його будинку.

Нагадаємо, що Дука заявив, що не отримував наказу про звільнення з посади в СБУ.

Відео: Генерал СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО після внесення застави у 65 млн грн.

Генерал СБУ Сергій Дука сокирою рубав телефони перед обшуком і чинив опір детективам

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