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Генерал-майор СБУ Сергій Дука, фігурант справи «Карфаген», заявив про шість імовірних порушень Кримінального процесуального кодексу під час обшуку в його будинку, який детективи НАБУ провели 4 листопада. Свої зауваження він обґрунтував відеозаписом та протоколом обшуку. Водночас у НАБУ наполягають, що діяли на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Першим порушенням генерал називає обшук у нічний час (ч. 4 ст. 223 та ч. 2 ст. 236 КПК). Згідно з протоколом, обшук розпочався о 05:20. Дука стверджує, що насправді в цей час почалося "озброєне проникнення в житло", а обґрунтування невідкладності немає. "Замість мінімізації шкоди слідчий створив загрозу життю співробітників обох відомств", — написав він.

Друге порушення: детективи не пред'явили ухвалу суду (ч. 3 ст. 236 КПК). За словами генерала, замість того, щоб показати ухвалу і вручити її копію, обшук розпочали зі штурму паркану озброєними людьми в темряві.

Третє: права роз'яснили несвоєчасно (ч. 3 ст. 223 КПК). Як зазначає Дука, це зробили лише о 08:38, перед обшуком самого будинку, тобто через 3 години 18 хвилин після офіційного початку слідчої дії.

Четверте: порушено порядок виконання ухвали (ч. 1 ст. 236 КПК). Генерал стверджує, що обшук фактично почали співробітники Управління спеціальних операцій НАБУ, а процесуального керівництва слідчого на відео не видно. Навпаки, після невдалої спроби проникнення спецпризначенець сам звертається до слідчого: "Приймайте рішення".

П'яте: учасників не повідомили про відеофіксацію (ч. 2 ст. 107 КПК). За словами Дуки, завчасного попередження на відео немає. Чути лише вигуки під час перепалки "Все записується" і запитання між працівниками НАБУ "Камера пише?".

Шосте: незаінтересованість понятих викликає сумніви (ч. 7 ст. 223 КПК). Дука стверджує, що зазначені в протоколі адреси понятих збігаються з адресою академії поліції. КПК забороняє залучати понятими працівників правоохоронних органів і осіб, заінтересованих у результатах провадження. Генерал вважає, що окремо варто перевірити, чи не розраховують поняті на подальшу роботу в НАБУ. Він послався на інформацію про випадок, коли людина, яку раніше залучали понятим, згодом працевлаштувалася в бюро.

"Це конкретні норми КПК, час, зафіксований у протоколі, та дії, зафіксовані на відео. Остаточну правову оцінку їм надасть суд", — підсумував Дука.

Позиція НАБУ

У НАБУ раніше наголошували, що обшук проводили на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. Керівник Першого головного підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов в ефірі "УП Чат" розповів, що для безпеки детективи залучили чотирьох-п'ятьох спецпризначенців НАБУ. За його словами, коли один із них спробував перелізти через паркан, щоб відчинити хвіртку, на нього навели зброю з лазерним цілевказівником.

На відео обшуку, яке 23 листопада оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, за даними низки медіа, чути, як детективи представляються і повідомляють про ухвалу суду. Дука ж стверджує, що від цього запису "відрізали невигідний шматок".

Про це повідомляється з посиланням на допис Дуки у Facebook.

Нагадаємо, що Дука заявив, що не отримував наказу про звільнення з посади в СБУ.

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