Генерал СБУ Дука заявив, що не має 100 млн грн на заставу

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Під час засідання Вищого антикорупційного суду 6 листопада підозрюваний у справі «Карфаген» Сергій Дука заявив, що готовий співпрацювати зі слідством і відстоювати свою правоту.

Він запевнив, що не планує виїжджати за кордон, однак не має коштів для сплати 100 млн грн застави, яку просить прокуратура. За словами Дуки, така сума для нього фактично є безальтернативним запобіжним заходом.

Генерал також заперечив звинувачення НАБУ в перешкоджанні обшуку. Він стверджує, що детективи намагалися потрапити на територію його будинку через паркан, а про їхній прихід він нібито не знав.

Дука назвав матеріали підозри безпідставними та заявив, що вважає її політично мотивованою.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Національне антикорупційне бюро оприлюднило фотографії розбитих телефонів, які, ймовірно, знищив під час обшуку фігурант справи «Карфаген», генерал Сергій Дука.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Раніше під час слідчих дій ВАКС генерал Дука(за іншими даними - його охорона) погрожував детективам вогнепальною зброєю та не допускав їх до проведення обшуку, а того ж дня обшуки проходили й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

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