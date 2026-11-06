Генерал СБУ Сергій Дука пояснив інцидент із погрозами зброєю під час обшуку

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Генерал Служби безпеки України Сергій Дука під час засідання у Вищому антикорупційному суді з обрання йому запобіжного заходу заперечив обвинувачення у справі «Карфаген» та назвав дії НАБУ і САП політичною помстою за торішні обшуки СБУ у детективів антикорупційних органів.

Коментуючи інцидент із залученням спецпідрозділу «Альфа» та погрозами зброєю до детективів НАБУ, Дука заявив, що спецпризначенці відреагували на сигнал про порушення периметра охоронюваного об'єкта невідомими особами, які нібито лише через годину представилися.

Також генерал назвав вимогу прокурорів САП щодо застави у розмірі 100 млн грн (близько 2,42 млн USD) безальтернативною через відсутність у нього таких коштів, звинуватив сторону обвинувачення у затягуванні процесу та заявив про нібито спроби НАБУ заблокувати можливість внесення застави через банківську систему.

Джерело: УНН.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило фотографії розбитих телефонів, які, ймовірно, знищив під час обшуку фігурант справи «Карфаген», генерал Сергій Дука.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Раніше під час слідчих дій ВАКС генерал Дука(за іншими даними - його охорона) погрожував детективам вогнепальною зброєю та не допускав їх до проведення обшуку, а того ж дня обшуки проходили й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

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