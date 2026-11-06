Генерал СБУ Сергій Дука сокирою рубав телефони перед обшуком і чинив опір детективам

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Заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука та його озброєна охорона чинили опір детективам Національного антикорупційного бюро України під час проведення обшуку за місцем його проживання.

Про це 6 листопада повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась під час суду з обрання запобіжного заходу генералу. За даними слідства, під час прибуття працівників НАБУ 5 листопада о 5:30 підозрюваний та його охоронці дослали патрони в патронники зброї, навели лазерні вказівники на детективів і протягом двох годин блокували доступ до приміщення, прикриваючись постановою про вжиття заходів безпеки.

У цей час генерал Дука знищував речові докази, зокрема розрубував мобільні телефони сокирою. Посадовця затримали 5 листопада близько 13:00, за фактом опору працівникам НАБУ зареєстровано кримінальне провадження, а питання про обрання запобіжного заходу має бути вирішено судом до 13:00 суботи, 7 листопада.

Джерело: ЦПК.

Вищий антикорупційний суд розділив засідання з обрання запобіжного заходу генералу Служби безпеки України Сергію Дуці, який фігурує у справі «Карфаген», на відкриту та закриту частини.

Охорона заступника керівника Департаменту захисту національної держави СБУ Сергія Дуки погрожувала зброєю детективам НАБУ, які в середу вранці проводили обшук у посадовця. Про це повідомляє Суспільне.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, якого затримали детективи НАБУ в межах спецоперації «Карфаген», раніше фігурував у резонансній ДТП за участю колишнього народного депутата Олега Ляшка.

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