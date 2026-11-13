0:00 / 0:00

Після 16.00 у п'ятницю, 13 листопада із слідчого ізолятора у Києві вийшов на волю генерал СБУ Сергій Дука.

У своєму коментарі журналістам під стінами СІЗО адвокат Дуки зазначив, що звинувачення НАБУ зовсім необгрунтовані. Можливо за появою такого обвинувачення стоїть “якійсь інтерес”, або це просто непрофесіоналізм слідчих органів, які висунули обвинувачення.

Адвокат також зазначив, що не знає, хто за його клієнта вніс заставу.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-5895.mp4

Нагадаємо, що кілька днів тому НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Читай нас у