Генерала Олександра Тарнавського звільнили з військової служби в запас
Бригадного генерала Олександра Тарнавського, який очолював 9-й армійський корпус Збройних сил України, звільнили з військової служби в запас. Про це повідомляють джерела, зазначаючи, що відповідний наказ підписав головнокомандувач ЗСУ.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела в Генеральному штабі ЗСУ.
За інформацією співрозмовників видання, рішення про звільнення Тарнавського було ухвалене днями. Наразі обов'язки командира 9-го армійського корпусу тимчасово виконує Максим Марченко. Питання призначення нового очільника корпусу вирішуватиметься пізніше.
Максим Марченко, який наразі тимчасово виконує обов'язки командира 9-го армійського корпусу, раніше очолював Одеську обласну військову адміністрацію. Цю посаду він обіймав із березня 2022 року до березня 2023 року.
Джерело: Главком
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