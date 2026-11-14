Генерала СБУ Сергія Дуку викликають на засідання парламентської комісії у справі Карфаген

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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони викликає генерал-майора СБУ Сергія Дуку для участі у своєму засіданні. Він є фігурантом справи «Карфаген».

Про це повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, засідання відбудеться в середу, 18 листопада, о 13:00, а офіційне письмове запрошення Дуці надішлють у понеділок.

«ТСК викликає генерал-майора Сергія Дуку на засідання в середу о 13:00. Сергій Дука, вийшовши із СІЗО, заявив, що хотів би прийти на засідання ТСК та розповісти своє бачення того, що відбулося. Тоді чекаємо», – заявив Гончаренко.

Нагадаємо, під стінами СІЗО генерал СБУ Сергій Дука висунув версію появи справи проти нього.

Нагадаємо, що після 16.00 у п'ятницю, 13 листопада із слідчого ізолятора у Києві вийшов на волю генерал СБУ Сергій Дука.

Кілька днів тому НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

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