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У п’ятницю, 27 листопада, до столиці України приїхав генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. Про свій візит він повідомив у дописі в соцмережі Х.

«Сьогодні вранці я прибув до Києва. Справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на принципах відповідальності, прав людини та верховенства права», – йдеться у повідомленні.

Ален Берсе підкреслив, що протягом наступних двох днів проведе зустрічі з керівництвом України, щоб «просунути роботу Ради Європи в напрямку досягнення цієї мети».

Раніше прем’єр Молдови Василе Тофан прибув із робочим візитом до Києва.

До цього Фіцо анонсував візит до України та переговори з Росією.

Відео: Зеленський прибув з візитом до Іспанії.

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