Генштаб підтвердив запровадження режиму тиші з 03:00 27 жовтня в районі Олешок

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З 03:00 27 жовтня за київським часом Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Режим тиші встановлюється виключно для доставки допомоги жителям міста та підготовки до вільного пересування цивільного населення.

Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги жителям Олешок та забезпечення їхньої безпеки й порятунку. Генеральний штаб ЗСУ закликає громадян дотримуватися інформаційної гігієни: «Користуйтесь офіційними джерелами інформації. Не довіряйте неперевіреним повідомленням, не поширюйте чутки щодо маршрутів, часу і місця пересування людей та гуманітарних колон».

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

На реалізацію всіх запланованих заходів гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках знадобиться від 5 до 7 днів після набрання чинності режимом припинення вогню 29 жовтня. Про це повідомив головний радник першої леді США Марк Бекмен.

Україна узгоджує з росією останні деталі евакуації цивільних з Олешок — Лубінець.

Раніше Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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